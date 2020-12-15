В Тюменской области осужден участник банды, более 16 лет находившийся в розыске

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Тюменский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 43-летнего участника банды. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209 УК РФ (бандитизм), ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой), ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража), ч. 4 ст. 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия, боеприпасов), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога), ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 158 УК РФ (приготовление к краже), ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж), ч.1 ст. 30 ч. 3 ст. 162 УК РФ (приготовление к разбою), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

По версии следствия, в начале 2002 года мужчина вошел в состав банды, которая была создана в 1995 году двумя жителями г. Тюмени для нападения на граждан и организации. Общая ее численность составляла 11 человек. Еще два их сообщника в состав банды не входили, но участвовали в совершении нескольких преступлений.

С апреля 2002 года по январь 2003 года подсудимый принял непосредственное участие в 9 разбойных нападениях на склады и базы коммерческих организаций в городах Тюмени и Екатеринбурге, а также в двух кражах, грабеже, хищении огнестрельного оружия и боеприпасов. Добычей злоумышленников стало имущество и денежные средства на общую сумму более 9 млн рублей.

Летом 2002 года один из главарей банды разработал план по хищению денежных средств из расчетно-кассового центра Главного управления Центрального банка РФ по Тюменской области в селе Нижняя Тавда. Планировалось купить расположенный рядом с РКЦ частный дом и от него прокопать тоннель. Собственники отказались продать дом и в сентябре того же года бандиты его сожгли.

В январе 2003 года при участии фигуранта настоящего уголовного дела был убит инспектор ДПС. Злодеи готовились совершить разбой на инкассаторов, перевозивших крупную сумму денег из аэропорта «Рощино». Когда они на двух похищенных автомобилях на трассе Тюмень-Ирбит поджидали инкассаторов, к ним подъехал автопатруль ДПС для проверки указанных машин на предмет угона. Во избежание задержания бандиты стали стрелять по сотрудникам ДПС, лишив жизни одного из них.

Деятельность банды была пресечена зимой 2003 года, когда задержали большинство ее участников.

Фигурант настоящего уголовного дела с 2003 года скрывался от следствия, жил в Московской области по поддельному паспорту. В мае 2019 года он был задержан и этапирован в Тюмень. С ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Суд назначил мужчине наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также взыскал с него солидарно с другими членами банды в пользу потерпевших более 3,6 млн рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее вынесены обвинительные приговоры в отношении 11 злоумышленников. Один из главарей банды до сих пор находится в розыске.

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