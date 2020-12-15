К. Косачев: Межпарламентское сотрудничество играет заметную роль в общем контексте российско-южнокорейских межгосударственных отношений

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялась встреча председателя Комитета СФ по международным делам со специальным посланником Президента Республики Корея.

Председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл провел встречу со специальным посланником Президента Республики Корея У Юн Гыном. Во встрече приняла участие член Комитета СФ по международным делам Ольга Епифанова. ЕпифановаОльга Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Коми

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«Россия и Южная Корея уже три десятилетия развивают содержательную историю добрососедских отношений, в которых заметную роль играет межпарламентское сотрудничество», — сказал Константин Косачев.

Россия и Южная Корея уже три десятилетия развивают содержательную историю добрососедских отношений, в которых заметную роль играет межпарламентское сотрудничество

Он отметил, что, несмотря на сложную пандемическую ситуацию в мире, продолжаются контакты профильных комитетов Совета Федерации и Национального Собрания Республики Корея. «Идет общение в режиме видеоконференц-связи, весной будущего года в Сеуле планируется провести совместное заседание комитетов. Стимулируем межпарламентские группы дружбы к активной работе».

Константин Косачев пригласил южнокорейских коллег принять участие в работе Третьего Евразийского женского форума (сентябрь 2021г.) и Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу (май 2022г.).

Встреча Константина Косачева со специальным посланником Президента Республики Корея

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Встреча Константина Косачева со специальным посланником Президента Республики Корея

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Встреча Константина Косачева со специальным посланником Президента Республики Корея

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Встреча Константина Косачева со специальным посланником Президента Республики Корея

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Константин Косачев

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Встреча Константина Косачева со специальным посланником Президента Республики Корея

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Встреча Константина Косачева со специальным посланником Президента Республики Корея

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Встреча Константина Косачева со специальным посланником Президента Республики Корея

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Встреча Константина Косачева со специальным посланником Президента Республики Корея

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Встреча Константина Косачева со специальным посланником Президента Республики Корея

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Встреча Константина Косачева со специальным посланником Президента Республики Корея

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Встреча Константина Косачева со специальным посланником Президента Республики Корея

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Встреча Константина Косачева со специальным посланником Президента Республики Корея

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Встреча Константина Косачева со специальным посланником Президента Республики Корея

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Встреча Константина Косачева со специальным посланником Президента Республики Корея

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Встреча Константина Косачева со специальным посланником Президента Республики Корея

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Встреча Константина Косачева со специальным посланником Президента Республики Корея

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Встреча Константина Косачева со специальным посланником Президента Республики Корея

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Встреча Константина Косачева со специальным посланником Президента Республики Корея

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Встреча Константина Косачева со специальным посланником Президента Республики Корея

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У Юн Гын отметил, значительный потенциал отношений между Россией и Южной Кореей, которые необходимо развивать и наращивать.

В ходе беседы главы Комитета СФ по международным делам и специального посланника Президента РК обсуждались вопросы международной повестки дня, в частности, усилий России по денуклеаризации Корейского полуострова, а также возможности сотрудничества РФ и РК в области медицины, в том числе борьбы с пандемией коронавируса, другие темы, представляющие взаимный интерес.

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