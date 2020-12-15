Л. Глебова провела онлайн-семинар Совета при Председателе СФ по взаимодействию с институтами гражданского общества и Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие посвящено поддержке граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Состоялся онлайн-семинар Совета при Председателе Совета Федерации по взаимодействию с институтами гражданского общества совместно с Советом при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

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Тема мероприятия — «Роль институтов гражданского общества в поддержке граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию в связи с распространением новой коронавирусной инфекции».

Модератором выступила первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, заместитель председателя Совета при Председателе СФ по взаимодействию с институтами гражданского общества Любовь Глебова. ГлебоваЛюбовь Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Удмуртской Республики

В мероприятии приняли участие сенатор Сергей Березкин, БерезкинСергей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области Дина Оюн, ОюнДина Ивановнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Тыва Маргарита Павлова, ПавловаМаргарита Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области Олег Цепкин, ЦепкинОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области Председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева, первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт, представители общественных и научных организаций.

Гражданские институты оказывают сильнейшее влияние на современную жизнь страны

Любовь Глебова подчеркнула, что гражданские институты оказывают сильнейшее влияние на современную жизнь страны. Сенатор отметила, что такие сложные периоды, как ситуация с распространением пандемии, рождают интересные практики, новый опыт. «Безусловно, анализ выявляющихся тенденций очень интересен и важен».

Сенатор отметила, что семинар во многом состоялся еще и потому, что Президентский Совет по развитию гражданского общества и правам человека подготовил доклад «Уроки эпидемии с точки зрения соблюдения прав и свобод человека и гражданина». Доклад стал заметным событием в жизни российского общества, отметила сенатор.

«Мы в Совете Федерации не могли оставить без внимания этот документ и посчитали необходимым посвятить ему совместную встречу двух наших советов», — сказала Любовь Глебова.

Валерий Фадеев проинформировал о разных аспектах указанного доклада и других актуальных направлениях деятельности Президентского Совета. «Остро встал вопрос о том, как регулируется работа сотрудников на удаленке. Мы с самого начала подняли эту тему». По его словам, другая важнейшая тема – дистанционное обучение. Валерий Фадеев также затронул темы борьбы с семейно-бытовым насилием, помощи НКО, доплат медикам, лечения плановых больных, эффективности дезинфекции

Лидия Михеева указала, что в условиях пандемии гражданское общество все активнее присутствует на виртуальных площадках, в том числе в социальных сетях. «Опыт, который мы получили, мы будем использовать и впредь».

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