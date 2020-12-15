Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Южный#Космодромы#Байконур15.12.2020 13:43

На космодроме Байконур продолжаются послепусковые работы

В Космическом центре «Южный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры на космодроме Байконур, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), несмотря на сложные климатические условия, продолжаются послепусковые работы. С начала декабря температура в Байконуре не поднимается выше минус 17 градусов, которые при ледяном степном ветре ощущаются как тридцать градусов ниже нуля.

В результате послепускового осмотра стартового комплекса «Восток» комиссией установлены некритические повреждения отдельных агрегатов. В настоящее время подрядная организация ООО «СПЕЦКРИОГЕНМОНТАЖ» под контролем специалистов филиала ЦЭНКИ выполняет ремонтные работы по восстановлению бетонного покрытия газохода, а также теплоизоляционного слоя кабелей, воздуховодов и трубопровода.

14 октября 2020 года с площадки № 31 космодрома был совершён успешный пуск ракеты-носителя «Союз 2.1а» с транспортным пилотируемым кораблём «Союз МС-17». На следующий день комиссия специалистов Космического центра «Южный» и произвела послепусковой осмотр и оценку состояния наземного технологического оборудования, технических систем, систем электроснабжения и строительной части стартового комплекса.

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