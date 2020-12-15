Олег Матыцин: «Чемпионат мира по волейболу 2022 года в России будет организован на самом высоком уровне и привлечёт внимание к этому виду спорта»

Source: Russia Ministry of Sport

Чемпионат мира по волейболу среди мужских команд 2022 года будет проведён в России на самом высоком уровне и в полном соответствии с международными стандартами. Об этом заявил Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин в ходе пресс-конференции, состоявшейся 15 декабря в Москве. Пресс-конференция была организована Оргкомитетом Чемпионата мира по волейболу FIVB 2022. В ней также приняли участие президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко и генеральный директор АНО «Оргкомитет волейбол 2022» Роман Станиславов.

«У меня нет сомнений в том, что Чемпионат мира по волейболу будет проведён по самым высоким международным стандартам. Я бы даже сказал – по самым высоким российским стандартам, потому что наша страна в последние годы определяет мировые стандарты и по качеству, и по гостеприимству, и по уровню взаимодействия. У нас есть все основания ожидать, что Чемпионат мира по волейболу 2022 года станет лучшим в истории», – отметил Олег Матыцин.

«Мы находимся в очень активной стадии работы с Всероссийской федерацией волейбола, Оргкомитетом, регионами, – сказал Министр. – Проведение Чемпионата мира пользуется особым вниманием со стороны Правительства Российской Федерации. Были предоставлены все необходимые правительственные гарантии в адрес Международной федерации волейбола (FIVB). Создан координационный Совет, который возглавляет Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. В состав Совета входят все руководители субъектов и представители 18 министерств и ведомств».

Олег Матыцин подчеркнул, что Международная федерация волейбола предоставила России право проведения турнира во многом благодаря эффективному взаимодействию с Всероссийской федерацией волейбола.

«Это признание традиций и успешной работы Всероссийской федерации волейбола. Надеюсь, Россия оправдает это доверие, – отметил Олег Матыцин. – На протяжении как минимум последнего десятилетия мы на самом высоком уровне проводим крупнейшие международные события – и Олимпийские игры, и Универсиады, и Чемпионаты мира. Надеюсь, что яркой звездой на этом небосклоне событий станет Чемпионат мира по волейболу 2022 года».

Министр сообщил, что подготовка к турниру проходит в плановом режиме. «Времени до 2022 года остаётся ещё много, но мы должны понимать, что оно летит быстро. Тем более, могут возникнуть непредвиденные обстоятельства. Таким в этом году стала пандемия коронавируса. Но она не сказалась негативным образом на реализации плана подготовки к Чемпионату мира. Министерство спорта является активным партнёром в реализации этой программы. Уверен, мы всё успеем сделать в срок и в соответствии с требованиями Международной федерации», – заверил Олег Матыцин.

Важным аспектом проведения в России Чемпионата мира по волейболу является наследие, которое оставит турнир. «Важно, чтобы Чемпионат мира принёс ещё больший интерес к волейболу, ещё больше привлёк внимание к нашей стране, как к открытой, конструктивной и умеющей выстраивать диалог с мировым сообществом через спорт, – сказал Министр. – Говорят, что спорт – посол мира. Россия всегда являла собой пример построения мирного, открытого и конструктивного спортивного сообщества, а также надёжного партнера международного спортивного движения».

Олег Матыцин добавил, что практически все арены, где будут проводиться матчи Чемпионата мира, уже построены и функционируют: «На 18 действующих спортивных объектах с целью их модернизации и приведения в соответствие с требованиями FIVB в настоящий момент ведутся работы. Завершено уже строительство нового объекта в Новосибирске. Ведётся строительство многофункционального комплекса в Кемерово. В этом году завершится строительство объекта в резервном городе Белгороде».

Чемпионат мира по волейболу среди мужских команд состоится в России с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Матчи пройдут в десяти городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Уфе, Екатеринбурге, Новосибирске, Кемерово и Красноярске. Участниками соревнований станут 24 национальные сборные.

Пресс-служба Минспорта России

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