О запуске Единого портала прокуратуры Российской Федерации

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

С сегодняшнего дня настоящий сайт (genpoc.gov.ru) прекращает свою работу и переносится на новую платформу. Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации теперь находится на Едином портале прокуратуры Российской Федерации по адресу: https://epp.genproc.gov.ru/.

За последними новостями, объявлениями и другими обновлениями следите на новом сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Единый портал прокуратуры Российской Федерации объединяет все сайты прокуратур субъектов Российской Федерации, специализированных прокуратур (на правах прокуратур субъектов), управлений Генеральной прокуратуры в федеральных округах.

Портал является унифицированной единой точкой доступа к информации и функциям прокуратуры Российской Федерации для граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и органов государственной власти.

Для удобства граждан и юридических лиц доработана форма подачи обращений.

Обеспечена возможность подачи обращений и записи на личный прием в органы прокуратуры при помощи форм единого портала государственных услуг (ЕПГУ), встроенных в единый портал прокуратуры.

Стала доступнее возможность отображения данных для пользователей с ограниченными возможностями по зрению.

Существенно оптимизирован процесс поиска данных в сводных планах проверок.

Расширены возможности просмотра и поиска новостной информации, включая медиаматериалы.

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