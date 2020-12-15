Председатель СФ обсудила с губернатором Новгородской области вопросы экономического развития региона

Source: Russia – Council of the Federation

В центре их внимания была тема дорожно-транспортной доступности области.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга провела встречу с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. НикитинАндрей СергеевичГубернатор Новгородской области Собеседники обсудили вопросы экономического и социального развития региона.

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Особое внимание в ходе беседы уделено тематике дорожно-транспортной доступности Новгородской области. По словам Андрея Никитина, в 2020 году в регионе сделано около 600 километров дорог, что в два раза превышает запланированные работы.

«Соединены все районные центры. Регион вошел в первую пятерку и в этом году получил премию Министерства транспорта РФ «Золотой каток» за реализацию в Новгородской области нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», — отметил губернатор. Он добавил, что вдвое увеличено финансирование поселков и муниципалитетов на строительство дорог.

Валентина Матвиенко призвала не сбавлять темпы работ и довести до нормативного состояния все дороги области. Глава СФ подчеркнула значимость для жителей возможности передвигаться внутри региона. «Дороги – это крайне важно, чувствительно для людей. Где дороги, там развитие, строительство, жизнь».

Председатель СФ отметила, что развитие железнодорожного сообщения служит росту внутреннего туризма.

Андрей Никитин сообщил, что в Новгородской области за 2020 год появилось много железнодорожных маршрутов, восстановлена работа сети электричек. «При этом все маршруты востребованы и экономически эффективны, не добавляют расходов бюджета».

Губернатор рассказал о запуске «Ласточки» Псков-Новгород-Петрозаводск, которая теперь соединяет города Серебряного ожерелья. Кроме того, Андрей Никитин упомянул о новом маршруте «Легендарный Маресьев» между Великим Новгородом и Нижним Новгородом.

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