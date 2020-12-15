Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦЭНКИ#КЦ Восточный#Главкосмос#Главное#Космодромы#Восточный#OneWeb15.12.2020 06:30

РКН «Союз-2.1б» с КА OneWeb установлена на стартовый стол Восточного

В соответствии с решением Государственной комиссии сегодня утром, 15 декабря 2020 года, ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 британскими космическими аппаратами OneWeb на борту была вывезена с технического на стартовый комплекс космодрома Восточный и установлена в стартовую систему. По графику запланированы автономные проверки систем ракеты-носителя, разгонного блока и космических аппаратов, а также генеральные испытания.

Для проведения дальнейших предпусковых работ выполнен наезд мобильной башни обслуживания на стартовый стол. МБО — самое высокое на данный момент сооружение космодрома Восточный: ее высота 52 метра, а вес достигает 1 600 тонн. Она предназначена для предстартовой подготовки ракет космического назначения семейства «Союз-2». По стартовому сооружению мобильная башня перемещается по двум рельсовым путям на четырех тележках.

За процедурой вывоза ракеты-носителя наблюдали представители руководства Госкорпорации «Роскосмос» и ее дочерней компании «Главкосмос», а также уполномоченные представители иностранных компаний: Arianespace, Starsem и OneWeb.

В пятницу, 18 декабря 2020 года, состоится заседание Государственной комиссии, по итогам которого будут приняты решения о заправке ракеты-носителя «Союз-2.1б» компонентами топлива и ее пуске. Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и партией из 36 космических аппаратов британской компании OneWeb запланирован на 18 декабря 2020 года.

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