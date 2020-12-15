Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Восточный#Космодромы#Восточный15.12.2020 14:47

Специалисты Космического центра «Восточный» стали лауреатами «Премии Траектория»

Совет молодежи космодрома Восточный одержал победу в номинации «Молодые специалисты» в финале конкурса лучших практик профессионального самоопределения молодежи «Премия Траектория». Сотрудники Космического центра «Восточный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») представили проект «Инженерно-космический клуб «Наследники Циолковского», который реализуется с конца прошлого года.

Алексей Тимченко, председатель Совета молодёжи Космического центра «Восточный»: «В рамках нашего проекта организована площадка для дополнительного образования. На ней мы создали необходимые условия для формирования заинтересованности учеников 5-11 классов в инженерно-космической и естественно-научной сферах, а также для развития их творческого потенциала и конструкторских способностей».

«Премия Траектория» проходила в два этапа: отборочный и заключительный. Всего на конкурс подано 292 заявки из 57 субъектов Российской Федерации. В финале приняли участие 30 претендентов на получение премии из 22 регионов России. Лучшие практики определены в десяти номинациях. Общественная организация «Совет молодежи космодрома Восточный» создана инициативной группой молодых специалистов Космического центра «Восточный» при поддержке руководства филиала в 2019 году, хотя фактически начала свою деятельность еще в ноябре 2018 года.

MIL OSI