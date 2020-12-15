Source: Russia Federal Space

#ЦПК15.12.2020 08:38

ЦПК поддерживает талантливых студентов и аспирантов

Вчера, 14 декабря 2020 года, в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина чествовали победителей и лауреатов открытого конкурса на соискание стипендии имени Ю.А. Гагарина, которая ежегодно вручается студентам и аспирантам за исследования в области пилотируемой космонавтики. На этот раз мероприятие прошло в онлайн-режиме. Врио генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Максим Овчинников обратился к молодым исследователям со словами приветствия. Начальник ЦПК имени Ю.А. Гагарина Павел Власов в своей речи отметил, что среди соискателей стипендии случайных людей нет. Все юноши и девушки, приславшие свои работы, всерьез увлечены исследованиями в области пилотируемой космонавтики.

«Четыре года подряд мы приглашали победителей конкурса в Звёздный городок и торжественно чествовали соискателей премии и их научных руководителей, — отметил Павел Власов. — Несмотря на ограничения, наложенные на проведение мероприятия в очном формате, уверен, что эмоции и радость от заслуженной победы будут сегодня такими же искренними, как если бы вручение дипломов и сертификатов проходило из рук в руки».

В этом году было принято 35 заявок из 16 высших учебных заведений: Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева-КАИ, Уфимского государственного авиационного технического университета, Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова, Технологического университета им. А.А. Леонова, Юго-западного государственного университета, Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники, Амурского государственного университета, Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королёва, Южно-Уральского государственного университета, Самарского государственного технического университета, Тамбовского государственного технического университета, МГУ им. М.В. Ломоносова, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Московского авиационного института, Московского государственного технологического университета «СТАНКИН», Российского университета дружбы народов.

Конкурсная комиссия ЦПК высоко оценила уровень представленных работ. Помимо прочего, претендент на стипендию должен предъявлять копию зачетной книжки, подтверждающую, что за все время учебы получал только оценки «хорошо» и «отлично». Борьба за призовые места была очень напряженной, троих победителей выбрали путем открытого голосования. Для молодых исследователей участие в конкурсе — это возможность заявить о себе, показать предмет своих научных интересов, получить поддержку и признание. Еще не покинув стен вузов, они делают серьезные открытия, которые высоко оценивает профессиональное сообщество. За ними — будущее. ЦПК поддерживал и продолжит поддерживать талантливых студентов и аспирантов.

Гагаринская стипендия на 2020–2021 учебный год в размере 10 000 рублей, которые будут выплачиваться ежемесячно, присуждена:

1. Ильфиру Абдуллину — студенту Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева — КАИ (кафедра конструкции и проектирования летательных аппаратов, направление «Авиастроение»). В область его интересов входит изучение способов изготовления многослойных конструкций и полимерных материалов, разработка стендов для испытаний и диагностики двигателей внутреннего сгорания, которые могут применяться для создания и испытаний космической техники. Принимает участие в региональных и всероссийских научно-практических конференциях, имеет шесть публикаций, а также восемь патентов на изобретение и полезную модель.

2. Екатерине Самойловой — магистранту Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова (кафедра теоретической и прикладной химии). Стипендиатка активно занимается научно-исследовательской работой, в частности, разработкой радиационно-защитных композитов на основе полимерных трековых (ядерных) мембран для защиты от ионизирующего излучения космонавтов и радиоэлектронной аппаратуры в условиях длительного орбитального космического полета. Лично проводит испытания устойчивости материалов в установках-имитаторах околоземного космического пространства, расположенных в лаборатории. Опубликовала 10 научных статей, три из которых индексированы в международной системе цитирования Scopus. Отмечена дипломами международных научных форумов и конференций.

3. Дмитрию Коптеву — аспиранту Юго-западного государственного университета (кафедра космического приборостроения и систем связи, направление «Электроника, радиотехника и системы связи»). Монография стипендиата посвящена разработке основ синтеза систем диагностики технического состояния космических и летательных аппаратов, предложены современные подходы к системному проектированию комплексов диагностики и прогностики летательных и космических аппаратов, включающие результаты полунатурного моделирования. Значительное место в научных исследованиях занимают проблемы измерений параметров автономной навигации и ориентации космических аппаратов. Самостоятельно и в соавторстве, опубликовал 76 научных работ, в том числе одну монографию, четыре учебных пособия, имеет три патента на изобретения. Две статьи размещены в изданиях, входящих в Scopus и WoS, 24 статьи — в изданиях, входящих в перечень ВАК.

В этом году помимо стипендий дополнительно ввели пять поощрительных премий с единовременным вознаграждением в размере 15 000 рублей. За достигнутые успехи в научных исследованиях в области космонавтики премию получают:

1. Александр Петров — студент Южно-Уральского государственного университета. Состоит в молодежном конструкторском бюро МКБ «Астероид», занимается разработкой космического аппарата, предназначенного для доставки полезного груза на космическое тело с низким гравитационным полем. Имеет публикации в области применения гибридных ракетных двигателей в перспективных ракетах-носителях легкого класса, возможностей существующих и перспективных ракетных комплексов в защите Земли от астероидно-кометной опасности.

2. Вероника Павлюченко — студентка Московского государственного технологического университета им. Н.Э. Баумана, член Учебно-научного молодежного космического центра вуза. Занимается проектом по разработке малого спускаемого аппарата для доставки научных грузов с МКС, который ставит своей целью расширение транспортного потока между Землёй и объектами на низкой околоземной орбите. Возглавляет группу студентов. Имеет 11 публикаций, в том числе, в базах цитирования: в РИНЦ — семь работ, в Scopus — две работы.

3. Яна Миняйло — магистрантка Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. Программу бакалавриата завершила выпускной квалификационной работой «Использование высокоэнергетических конденсированных материалов в качестве топлива для ракетно-прямоточных двигателей». В июле 2020 года прошла практику в ЦПК им. Ю.А. Гагарина. Занималась подготовкой и проведением экспериментов на динамических стендах Центра, направленных на получение данных для создания математической модели движения глаз при воздействиях на вестибулярный аппарат человека.

4. Полина Пронина — аспирантка Московского авиационного института. Область научных интересов конкурсантки направлена на мониторинг загрязнения окружающей среды Земли от пусков ракет, а также воздействия на космические аппараты тяжёлых заряженных частиц в околоземном и межпланетном пространстве. Соавтор двух учебных пособий, восьми научных статей в рецензируемых журналах ВАК, две научные статьи в Scopus. Имеет более 20 опубликованных научных работ. Разработала учебные курсы по ракетно-космической тематике для студентов МАИ.

5. Марат Фаизов — аспирант Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева-КАИ. Тема научно-исследовательской работы молодого ученого — «Синтез и проектирование автоматизированных устройств на базе сферического механизма». Является победителем конкурса УМНИК. По результатам научных исследований получен грант. Тема проекта: «Разработка тренажера вестибулярного аппарата на базе сферического механизма». За период обучения в аспирантуре получил четыре патента на результаты интеллектуальной деятельности, имеет 17 научных публикаций.

Работы других участников конкурса на соискание стипендии имени Ю.А. Гагарина отмечены дипломами. В ходе мероприятия декан факультета космических исследований МГУ Василий Сазонов предложил Роскосмосу расширить формы поощрения студентов и количество награждаемых. Врио гендиректора корпорации Максим Овчинников поручил ЦПК совместно с Роскосмосом проработать этот вопрос. Впервые конкурс на соискание Гагаринской стипендии состоялся в 2016 году и был приурочен к 55-летию первого полета человека в космос. За пять лет поступило 172 заявки, присуждено 15 стипендий и 22 поощрительные премии.

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