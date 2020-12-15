Source: Russia Federal Space

#РКС#Главное#Орбитальные группировки#ДЗЗ#Электро-Л15.12.2020 10:45

Электро-Л произвел съемку солнечного затмения

С помощью гидрометеорологического геостационарного спутника дистанционного зондирования Земли «Электро-Л» № 2 специалисты Оператора космических средств дистанционного зондирования Земли Госкорпорации «Роскосмос» зарегистрировали лунную тень на поверхности Земли во время солнечного затмения, наблюдавшегося с территории Чили, Аргентины, на юго-востоке Тихого и в южной части Атлантического океанов 14 декабря 2020 года.

На борту космического аппарата установлено многозональное сканирующее устройство и другая целевая аппаратура, созданная в «Российских космических системах» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»). Съемочная аппаратура регулярно проводит съемку из космоса с получасовым интервалом одновременно в десяти спектральных диапазонах. Тень Луны была хорошо видна на изображениях трех коротковолновых каналов (видимый и ближний ИК-диапазон) в нескольких соседних по времени сеансах.

Наземные средства оператора космической съемки — Научного центра оперативного мониторинга Земли — приняли данные с космического аппарата и провели их обработку на специализированном программном комплексе. Один сеанс съемки — сканирование, передача сигнала на Землю, прием, обработка и архивация информации — занимает примерно 12 минут. При обработке выполняются радиометрическая коррекция, геометрическая обработка и географическая привязка.

Спутник находится на геостационарной орбите в точке стояния 14.5° з.д. над акваторией Атлантического океана на расстоянии 36 тыс. км над поверхностью Земли. «Электро-Л» № 2 был выведен на орбиту пять лет назад, 11 декабря 2015 года.

Космические аппараты «Электро-Л» входят в состав геостационарной гидрометеорологической космической системы «Электро» и предназначены для получения и предварительной обработки многоспектральных снимков облачности и подстилающей земной поверхности всего наблюдаемого диска Земли, получения гелиофизических данных на орбите, выполнения телекоммуникационных функций по распространению, обмену гидрометеорологическими и гелиогеофизическими данными, а также ретрансляции сигналов от аварийных радиобуев системы КОСПАС-САРСАТ.

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