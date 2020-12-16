Анастасия Бондаренко возглавила экзаменационную комиссию у магистров РГПУ

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 16 декабря. – Анастасия Бондаренко выступила Председателем экзаменационной комиссии у магистров Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена на защите выпускных квалификационных работ «Корпоративный юрист».

Статс-секретарь – заместитель министра энергетики отметила, что будущие юристы выбрали для защиты те темы, которые им интересны в данный момент. Но даже если их дальнейшая работа пойдёт по другому пути, никакой труд даром не пропадёт и все наработки будут востребованы.

«Неожиданно, но даже в нашей деятельности спустя несколько лет может появиться что-то из ваших работ. Желаю всем больших успехов, комиссии сил, а преподавателям – чтобы работы студентов были хорошими и не разочаровали», – заключила Анастасия Бондаренко.

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