Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел совещание, посвященное законодательному обеспечению строительства магистрали.

Председатель Комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга провел совещание на тему «О законодательном обеспечении строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург».

Смотрите также

Сенатор отметил, что значение высокоскоростного железнодорожного транспорта для Российской Федерации трудно переоценить. «Строительство первой высокоскоростной магистрали между двумя столицами должно послужить прорывным фактором развития новой для нашей страны перспективной отрасли», — сказал он.

По мнению Андрея Кутепова, это не только повысит мобильность населения двух крупнейших агломераций, но и существенно увеличит грузопоток за счет многократного сокращения времени доставки грузов.

«На успешную реализацию данного проекта должны быть направлены определенные усилия и созданы благоприятные условия, которые заложены в Федеральном законе от 31 июля 2020 года «Об особенностях регулирования отдельных отношений в целях модернизации и расширения магистрального инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Это позволит резко сократить проектирование и строительство магистрали», — считает сенатор.

Андрей Кутепов

1 из 6

Совещание Комитета СФ по экономической политике на тему «О законодательном обеспечении строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург»

2 из 6

Ленар Сафин

3 из 6

Александр Пронюшкин

4 из 6

Совещание Комитета СФ по экономической политике на тему «О законодательном обеспечении строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург»

5 из 6

Совещание Комитета СФ по экономической политике на тему «О законодательном обеспечении строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург»

6 из 6

Андрей Кутепов отметил, что важными факторами могут послужить налоговые льготы как по федеральным, так и по региональным налогам. Сегодня нужно рассмотреть все эти вопросы, включая законодательное закрепление понятий для высокоскоростного железнодорожного транспорта. «Все усилия должны быть направлены на ускорение проектного и строительного циклов ВСМ Москва – Санкт-Петербург. Итогом нашей работы должно стать предложение по созданию нормативных правовых актов, которые регулируют указанные вопросы», — подчеркнул парламентарий.

Как сообщил в ходе совещания заместитель Генерального директора – главный инженер ОАО «РЖД» Сергей Кобзев, реализация проекта ВСМ направлена, с одной стороны на то, чтобы решить задачу по увеличению грузопотоков, а с другой — на поддержание темпов роста пассажирооборота. «Вопрос специализации железнодорожных линий на чисто пассажирское и чисто грузовое движение уже давно назрел и требует серьезного решения».

По словам Сергея Кобзева, планируется, что ВСМ Москва – Санкт-Петербург будет построена в 2027 г. и пройдет по территории шести регионов. «По расчетам, в 2030 году ожидаемый пассажиропоток по магистрали более 23 миллионов человек, а время в пути между двумя столицами сократится до 2 часов 15 минут», — сказал он.

В совещании приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Ленар Сафин, СафинЛенар Ринатовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Татарстан член этого Комитета Александр Пронюшкин, ПронюшкинАлександр Юрьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Владимирской области представители Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Министерства финансов РФ, Министерства экономического развития РФ, Министерства транспорта РФ, эксперты.

MIL OSI