А. Кутепов представил отчет о ходе реализации Постановления СФ «О перспективах, темпах и проблемах газификации в субъектах РФ»

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор возглавляет Совет по вопросам газификации субъектов РФ при Совете Федерации.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга представил на заседании палаты отчет о ходе реализации Постановления палаты «О перспективах, темпах и проблемах газификации в субъектах РФ».

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В обсуждении принял участие заместитель Министра энергетики Павел Сорокин.

Андрей Кутепов возглавляет Совет по вопросам газификации субъектов РФ при Совете Федерации. Сенатор сообщил, что уровень газификации на сегодняшний день составляет 70 процентов. «По данным ПАО «Газпром» с 2008 года темпы газификации за 12 лет увеличились на 8 процентов. Но этого недостаточно и ускорение необходимо. Тем более что, к сожалению, газификация происходит неравномерно как по регионам, так и по сегментам «город» и «сельская местность».

Сенатор сообщил, что в марте 2020 года создан Совет по вопросам газификации субъектов РФ при Совете Федерации. В состав Совета входит 78 человек, включая 53 сенаторов, представителей Газпрома, Ростеха, Роснефти, министерств, Экспертного управления Президента РФ. За время деятельности Совета проведено 5 заседаний, на которых рассмотрены вопросы газификации 13-ти субъектов Российской Федерации.

Андрей Кутепов сообщил, что Совет провел мониторинг состояния топливно-энергетических балансов (ТЭБ) регионов. «Был выявлен ряд проблем и пробелов в законодательстве в результате которых в ряде регионов нет ТЭБов в принципе. Выявлена недостаточность данных ТЭБов для планирования газификации, а также нестыковки в предоставлении данных для составления ТЭБов. Эта проблематика была направлена в Правительство РФ и нашла отражение в поручениях Правительства».

Андрей Кутепов остановился на результатах газификации в регионах. В Костромской и Вологодской областях урегулированы вопросы в части строительства магистрального газопровода Мантурово-Шарья.

По его словам, по Камчатскому краю решены инфраструктурные вопросы по источнику газоснабжения от ПАО «НОВАТЭК». Совместно с Минэнерго России замещен дефицит природного газа за счет СПГ в рамках реализации инвестиционного проекта «Морской перегрузочный терминал». В 2023 году ПАО «НОВАТЭК» планирует ввод в эксплуатацию плавучей станции регазификации в Авачинской бухте, которая поможет ликвидировать и дефицит газа на Камчатке. Доформированы проекты Программ газоснабжения и газификации на период 2021–2025 годов Омской и Псковской областей.

По Красноярскому краю рассмотрено несколько вариантов газификации края с учетом Восточной газовой программы с увязкой с планами развития региона. « Это важно, потому что теперь мы будем «тянуть трубу» не там, где она неэффективна, а с учетом перспективного развития субъекта и его топливно-энергетического баланса. Хочу обратить внимание регионов в этой связи на важность разработки ТЭБов».

Андрей Кутепов сообщил, что идет согласование с Минприроды России и Управлением федеральных автомобильных дорог «Кавказ» схемы прохождения трассы межпоселкового газопровода «ГРС «Карачаевск» — аул Новая Теберда – аул Нижняя Теберда – г. Теберда». На особом контроле и в контакте с ПАО «Газпром» находится ситуация в Забайкальском крае.

«Прорабатывается вопрос применения в субъектах опыта Тюменской области по ресурсному методу ценообразования – когда газоснабжающая организация зарабатывает не на строительстве сетей, а на поставке газа потребителям», — указал парламентарий.

Сенатор проинформировал, что подготовлены предложения по внесению изменений в законодательство, направленные на ускорение темпов газификации субъектов.

По его словам, в ходе обсуждения вопросов газификации с успешными регионами выявились такие проблемы как бесхозные сети, практика привлечения аффилированных организаций в качестве подрядчиков для строительства объектов программы газификации и в качестве поставщиков, резервирование мощности для потребителей, которые ее не используют.

«В рамках Совета обсуждались предложения относительно снижения стоимости услуг по газификации объектов, в частности, за счет использования на эти цели средств материнского капитала. Однако нельзя размывать понятие «материнского капитала» и, главное, по поручению Президента обеспечить подключение граждан к газораспределительным сетям надо без привлечения их средств. То есть финансирование таких мероприятий следует производить за счет средств Газпрома и региона», — подчеркнул Андрей Кутепов.

«Работа Совета показала, что есть необходимость совершенствования нормативной правовой базы и продолжения рассмотрения вопросов газификации регионов. На весеннюю сессию намечено рассмотрение проблем газификации 15 субъектов. В том числе Забайкальского края, вопросы которого уже рассматривались Советом, однако требуют своего логического завершения», — сказал парламентарий.

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