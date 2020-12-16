А. Кутепов провел совещание на тему «Совершенствование законодательства о государственно-частном партнерстве и концессиях»

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие состоялось в режиме видеоконференции.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга провел совещание на тему «Совершенствование законодательства о государственно-частном партнерстве и концессиях».

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Мероприятие состоялось в режиме видеоконференции.

Участники совещания обсудили законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования механизмов государственно-частного партнерства», в том числе способы бюджетного участия в проектах, предлагаемые ограничения для максимального размера такого участия, а также сроки проведения конкурсных процедур.

В мероприятии приняли участие сенатор Юрий Федоров, ФедоровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Удмуртской Республики заместитель Министра финансов РФ Алексей Лавров, советник Министра экономического развития РФ Александр Киревнин, первый заместитель Министра спорта РФ Азат Кадыров, представители Министерства транспорта РФ, Министерства здравоохранения РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ, Министерства просвещения РФ, Федеральной антимонопольной службы, «Национального Центра государственно-частного партнерства», банковского сообщества, эксперты.

Совещание Комитета СФ по экономической политике на тему «Совершенствование законодательства о государственно-частном партнерстве и концессиях»

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Андрей Кутепов

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Совещание Комитета СФ по экономической политике на тему «Совершенствование законодательства о государственно-частном партнерстве и концессиях»

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Совещание Комитета СФ по экономической политике на тему «Совершенствование законодательства о государственно-частном партнерстве и концессиях»

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Андрей Кутепов отметил, что концессии и государственно-частное партнерство сегодня стали неотъемлемым атрибутом развития инфраструктуры. «События текущего года, последствия пандемии новой коронавирусной инфекции доказали значимость взаимодействия бизнеса и государства. В современных условиях восстановление экономики, а тем более ее рост, возможны только при создании максимально благоприятных условий для привлечения инвестиций и активном вовлечении частного капитала в реализацию общественно-значимых проектов».

По словам сенатора, на сегодняшний день по различным оценкам в стадии подготовки и реализации находится около трех тысяч соглашений государственно-частного партнерства, более трех триллионов рублей инвестиций. Большая часть из них – концессионные соглашения.

Сенатор указал, что Федеральный закон «О концессионных соглашениях» действует с 2005 года. Сегодня по соглашениям строятся современные аэропорты, дороги, мосты, больницы, школы, объекты коммунально-энергетической инфраструктуры. С 2016 года в правовом поле начал действовать формат ГЧП.

«И Федеральный закон о концессионных соглашениях, и Федеральный закон о государственно-частном партнерстве корректируются в среднем по два-три раза в год. Активное обсуждение законов на различных площадках говорит о том, что до сих пор существует потребность изменений. Сегодня мы хотим обсудить законопроект, который разработан Минэкономразвития и является логичным закреплением практики, наработанной в проектах ГЧП в разных сферах. Он должен решить проблемы, выявленные в регулировании», — сказал Андрей Кутепов.

По его словам, Министерством экономического развития проделана масштабная работа по формулировке и шлифовке самых важных и нужных условий, направленных на улучшение инвестиционного климата, на устранение нормативных барьеров и пробелов в регулировании. «Очень важный факт, что эта работа осуществлялась с привлечением инвестиционного и экспертного сообщества – основных пользователей данного нормативного продукта», — сказал он.

«Сегодня мы хотим понять, действительно ли задачи, которые в свое время были поставлены, исполнены, а цели достигнуты. Очень важно не допустить ошибок и на завершающих этапах доработки услышать по поводу получившегося документа мнение «игроков», которые будут его непосредственно применять. Для этой цели к дискуссии мы пригласили не только крупнейшие финансовые институты, но и отраслевые органы исполнительной власти, поскольку у некоторых из них в программных материалах и документах стратегического планирования установлены требования по использованию механизмов ГЧП», — отметил Андрей Кутепов.

Александр Киревнин рассказал об основных положениях законопроекта: это определение форм финансового участия публичной стороны, максимальное бюджетное участие на уровне 80 процентов, чтобы разграничить механизм госзакупки и механизм ГЧП. Усовершенствованы конкурсные процедуры, предусмотрено дополнительное стимулирование предпроектной подготовки в рамках частной инициативы.

Алексей Лавров проинформировал о замечаниях Министерства финансов к обсуждаемому законопроекту. В частности, по его словам, основной элемент разногласий – размер максимального бюджетного участия

Андрей Кутепов предложил отправить законопроект в регионы для обсуждения и согласования с ними этого документа.

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