А. Турчак: Наш законопроект предполагает, что «гаражная амнистия» будет действовать до 2026 года

Source: Russia – Council of the Federation

Соответствующий документ внесен в Государственную Думу, сообщил первый вице-спикер СФ.

Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях урегулирования вопросов приобретения гражданами прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены» внесен в Государственную Думу.

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Об этом сообщил первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Турчак. ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области

Авторами документа являются сенатор Российской Федерации Андрей Турчак и депутат Государственной Думы Павел Крашенинников.

Законопроект о «гаражной амнистии» касается почти 3,5 миллионов человек, которые более 16 лет владеют гаражами и землей под ними, пояснил Андрей Турчак.

По его словам, для оформления права собственности нужно будет подтвердить факт владения гаражом любым документом в органах местного самоуправления или МФЦ. «Гаражная амнистия» будет действовать до 2026 года, подчеркнул первый вице-спикер Совета Федерации.

«Неоднократно получали обращения людей о невозможности оформить гаражи в собственность. И сейчас такая возможность у всех появится. Мы также предлагаем сделать процедуру оформления бесплатной для малоимущих граждан», – отметил Андрей Турчак.

Парламентарий считает важным в кратчайшие сроки рассмотреть и принять этот долгожданный документ.

Первый вице-спикер СФ также уточнил, что предлагаемые законодательные меры схожи с «дачной амнистией», которая упростила порядок оформления собственности на дачные постройки. За 14 лет в упрощенном порядке было оформлено более 10 млн дач, земельных участков и садовых домов, напомнил сенатор.

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