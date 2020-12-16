Внесены изменения в закон о статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы

Source: Russia – Council of the Federation

По этому вопросу на заседании СФ выступил В. Тимченко.

Сенаторы поддержали Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». Докладчиком по этому вопросу стал председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко. ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области

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Проект закона был внесен Президентом Российской Федерации. Федеральный закон направлен на приведение положений закона о статусе федеральных парламентариев в соответствие с новой редакцией Конституции РФ.

В частности, понятие «член Совета Федерации» заменяется на «сенатор Российской Федерации». Закрепляется статус сенатора Российской Федерации – Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий.

Законом также устанавливаются основания для досрочного прекращения полномочий федеральных парламентариев, такие как утрата гражданства Российской Федерации или приобретение гражданства иного государства. Теперь сюда относится также получение вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства.

Согласно документу, основанием для проведения проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых сенаторами РФ и депутатами ГД, и соблюдения ими ограничений и запретов, установленных федеральными конституционными законами и федеральными законами, является информация, представленная не только правоохранительными или налоговыми органами, но и иными федеральными государственными органами.

Законом уточняется, что при исчислении срока осуществления полномочий сенатора Российской Федерации – представителя от субъекта РФ в него включается период продолжительностью не более двух месяцев, в течение которого соответствующим органом государственной власти субъекта РФ принимается решение о наделении гражданина РФ полномочиями сенатора Российской Федерации.

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

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