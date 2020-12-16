В «Газпром трансгаз Югорск» названы имена победителей ХIХ премии «Белая птица»

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

15 декабря 2020, 17:20

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15 декабря в центральном офисе ООО «Газпром трансгаз Югорск» (Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) состоялась церемония награждения победителей XIХ премии «Белая птица» — корпоративного конкурса в области пропаганды и популяризации здорового образа жизни.

Чествование победителей состоялось в формате видеоконференцсвязи. Участие в торжественном мероприятии приняли филиалы компании, трассовые города и поселки, расположенные в регионе деятельности компании — ХМАО-Югре, ЯНАО и Свердловской области.

В 2020 году на соискание премии поступило 83 конкурсные работы из 40 структурных подразделений компании, а также от 16 сторонних участников. Свои проекты представили творческие и спортивные коллективы, образовательные и культурные учреждения, общественные организации, семьи и отдельные участники. Координационный совет премии отметил лучших в 15 номинациях, определив 12 лауреатов, 22 дипломанта и обладателя одного специального приза.

Лауреатами ХIХ премии «Белая птица» стали представители компании «Газпром трансгаз Югорск»:

кабинет естествознания и истории медицины Санатория-профилактория («За успехи в просветительской деятельности в области популяризации здорового образа жизни среди детей и молодежи»);

театральное отделение КСК «НОРД» («За значительные успехи в духовно-нравственном и патриотическом воспитании детей и молодежи»);

Елена Левина, аппаратчик химводоочистки службы ЭВС Комсомольского ЛПУМГ («За личный пример в пропаганде здорового образа жизни»);

Югорское УМТСиК («Лучший филиал в области пропаганды и популяризации здорового образа жизни»);

Олег Кузнецов, плотник службы по хранению МТРиСО Пелымского ЛПУМГ («В поддержку популяризации занятий творческими видами деятельности»);

КСК Приозерного ЛПУМГ («За значительные успехи в организации культурно-массовой деятельности»);

Сергей Леонтьев, начальник службы ВПО Правохеттинского ЛПУМГ («За успехи в просветительской деятельности в области популяризации здорового образа жизни среди детей и молодежи»);

служба АиМО Октябрьского ЛПУМГ («Лучшая служба в области пропаганды и популяризации здорового образа жизни»);

Карпинское ЛПУМГ («За лучший проект в области здорового образа жизни»).

Лауреатами среди сторонних участников стали:

советский районный центр культуры и досуга «Сибирь», Советский, ХМАО-Югра («В поддержку общественных инициатив»);

семья Евгения Константиновича и Людмилы Ринатовны Зубовских, Надым, ЯНАО («За успехи в воспитании детей и развитие семейных традиций»);

средняя школа № 2, Ивдель, Свердловская область («Организация, активно пропагандирующая здоровый образ жизни»).

Справка

Премия «Белая птица» учреждена компанией «Газпром трансгаз Югорск» в 2002 году в целях пропаганды и популяризации здорового образа жизни, повышения значимости физкультуры и спорта, культуры, духовных ценностей, семейных традиций. За эти годы соискателями премии стали более 1500 участников — коллективов и физических лиц. География участников охватывает регион деятельности компании — города и трассовые поселки Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов и Свердловской области.

Лауреаты и дипломанты премии «Белая птица» награждаются символами конкурса — сувенирами с одноименным названием, изображающими полет птицы, а также дипломами и призами.

В 2020 году проект «Премия „Белая птица“» стал призером VII Всероссийского конкурса лучших практик работодателей в социогуманитарной сфере «Создавая будущее» (2 место в номинации «Высокий старт»).

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