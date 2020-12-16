В Совете Федерации состоится 494-е заседание

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы рассмотрят законы, направленные на реализацию положений Конституции и укрепление института интеллектуальной собственности.

В ходе 494-го заседания Совет Федерации рассмотрит ряд федеральных законов, направленных на приведение положений законодательства в соответствие с Конституцией РФ.

Среди них — новый закон «О порядке формирования Совета Федерации» и поправки в закон «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы».

Устанавливаются, в частности, требования к кандидатам для наделения полномочиями сенатора. Регламентируется также порядок реализации права на осуществление полномочий сенатора Президентом РФ, прекратившим исполнение своих обязанностей. Кроме того, законодательство дополняется новеллами, касающимися правового положения сенаторов РФ и депутатов Государственной Думы.

Будут рассмотрены изменения в Федеральный закон «О гарантиях Президенту РФ, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи». Документ внесен председателем Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андреем Клишасом КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края и депутатом ГД Павлом Крашенинниковым. В повестке заседания еще один документ, разработанный этими же авторами – закон о федеральной территории «Сириус», регулирующий аспекты ее организации и функционирования.

Кроме того, планируется одобрить изменения в Гражданский кодекс РФ, связанные с распоряжением исключительным правом на созданные по государственным или муниципальным контрактам результаты интеллектуальной деятельности, в том числе в сфере обороны и безопасности. Законопроект был внесен Президентом РФ, ряд поправок предложен сенаторами во главе с Председателем СФ Валентиной Матвиенко. МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга Целью документа является формирование правовой базы для коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, созданных за счёт средств государственного бюджета.

В ходе заседания Совет Федерации рассмотрит вопрос продления действия отдельных положений Федерального закона «Об особенностях исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также возврата просроченной задолженности в период распространения новой коронавирусной инфекции». С такой законодательной инициативой выступили первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Турчак ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области и депутаты нижней палаты парламента.

Также планируется внести изменения в Федеральный закон «О национальной платежной системе» в части установления возможности пополнения транспортных и школьных карт наличными денежными средствами. Документ был внесен заместителем председателя СФ Николаем Журавлевым ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области и сенатором Мухарбием Ульбашевым. УльбашевМухарбий Магомедовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики

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