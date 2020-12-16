В ходе 494-го заседания СФ сенаторы высказались по актуальным социально-экономическим, политическим и иным вопросам

Source: Russia – Council of the Federation

Внимание было уделено вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства, мероприятиям по сохранению памяти воинов, павших в годы Великой Отечественной войны.

Председатель Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам, представитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области Анатолий Артамонов АртамоновАнатолий Дмитриевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области рассказал о культурных мероприятиях, которые запланированы в Калуге в период новогодних каникул.

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Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области Олег Цепкин ЦепкинОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области проинформировал о состоявшемся онлайн-семинаре Совета при Председателе СФ по взаимодействию с институтами гражданского общества. Мероприятие посвящено поддержке граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

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Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пермского края Алексей Пушков ПушковАлексей Константиновичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пермского края поднял вопрос о возможности принятия дополнительных законодательных мер, ограничивающих пропаганду насилия в сети Интернет.

Член Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Северная Осетия — Алания Таймураз Мамсуров МамсуровТаймураз Дзамбековичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Северная Осетия – Алания выразил благодарность участникам поисковых отрядов Смоленской области, которые нашли останки и установили имя воина-осетина, погибшего в Великую Отечественную войну 1941-1945гг.

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Председатель Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области Виктор Бондарев БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области предложил подготовить и направить главе МЧС РФ и всем сотрудникам ведомства поздравительный адрес от имени Совета Федерации по случаю 30-летия образования МЧС РФ.

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Заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Саха (Якутия) Александр Акимов АкимовАлександр Константиновичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Саха (Якутия) проинформировал об участии в заседании Постоянного Комитета парламентариев Арктического региона (ПК ПАР).

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