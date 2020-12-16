Газовики Липецкой области продолжают участвовать в акции #СпасибоВрачам

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Новости проектов и регионов

16 декабря 2020, 18:30

Газовики Липецкой области в рамках акции #СпасибоВрачам оказали поддержку медперсоналу поликлиники «Больницы скорой медицинской помощи № 1». Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Липецк» и АО «Газпром газораспределение Липецк» Сергей Карасиков вручил медикам 120 продуктовых наборов.

«В условиях сложной эпидемиологической ситуации нужно поддерживать медицинских работников — не только работающих в „красной зоне“, но и тех врачей и медсестер, которые ежедневно принимают пациентов в поликлиниках и выезжают по вызовам на дом к заболевшим людям. Все они сейчас находятся на передовой борьбы с различными инфекциями, помогая нам сберечь свое здоровье, и мы это очень ценим», — отметил Сергей Карасиков.

Справка

В 2020 году ООО «Газпром межрегионгаз Липецк» и АО «Газпром газораспределение Липецк» оказали благотворительную помощь Липецкой областной клинической инфекционной больнице, Общественной организации инвалидов-колясочников, ветеранским организациям, Центру прикладного искусства и ремесел «МарьинГрад» для людей с ограниченными возможностями. Также газовики участвовали в волонтерском движении — развозили собранные в компаниях продуктовые наборы одиноким пенсионерам.

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