Г. Карелова: Объявлены победители конкурса городов России «Города для детей. 2020»

Source: Russia – Council of the Federation

Главная цель конкурса — формирование комфортной среды для детей, возможностей для их развития, образования и самореализации в каждом муниципальном образовании, отметила вице-спикер СФ.

Объявлены победители конкурса городов России «Города для детей. 2020», который ежегодно проводится Советом Федерации совместно с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

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Заместитель Председателя СФ, председатель организационного комитета Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области отметила, что главной целью конкурса является формирование благоприятной и комфортной среды для детей, возможностей для их развития, образования и самореализации в каждом муниципальном образовании. «За время проведения конкурс доказал свою особую востребованность и актуальность. Только за прошедшие десять лет его участниками стали более 920 муниципальных образований из 82 регионов нашей страны».

Особенно важно, что конкурс способствовал развитию программ патриотического воспитания юного поколения

Вице-спикер СФ обратила внимание, что в 2020 г. отдельные мероприятия конкурса посвящены празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. «Особенно важно, что конкурс способствовал развитию программ патриотического воспитания юного поколения. Большинство мероприятий историко-культурной направленности было переведено в онлайн-формат, что расширило их информационный охват».

В 2020 г. было зарегистрировано 178 участников из 62 регионов, победителями и номинантами стали 28 городов и муниципальных образований. «Участники продемонстрировали передовые социальные практики, направленные на повышение качества жизни и улучшение условий для воспитания детей. Подобные успешные решения необходимо более активно внедрять на всей территории страны», — заявила сенатор.

Галина Карелова поблагодарила всех участников конкурса за неравнодушное отношение, чуткость и профессионализм. Вице-спикер СФ поздравила победителей и номинантов конкурса, пожелав успехов в работе и воплощения в жизнь будущих социальных проектов.

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