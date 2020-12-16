Директор Лаборатории физики высоких энергий В. Кекелидзе рассказал сенаторам о реализации Мега-проекта «Коллайдер NICA»

Source: Russia – Council of the Federation

Эти научные разработки имеют большое прикладное значение, в том числе, в космической отрасли и медицине, отметил ученый.

В рамках «времени эксперта» на заседании СФ выступил директор Лаборатории физики высоких энергий имени В.И. Векслера и А.М. Балдина, члена-корреспондент РАН Владимир Кекелидзе. Темой его доклада стал «Мега-проект «Коллайдер NICA» как пример реализации международной научно-технической кооперации и научной дипломатии».

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«В современной России уделяется большое внимание науке. В настоящее время реализуется ряд мегасайенс-проектов», — сообщил эксперт.

Владимир Кекелидзе рассказал, что проект «Коллайдер NICA» реализуется в соответствии с двумя семилетними планами развития Объединенного института ядерных исследований (ОЯИЯ), расположенного в подмосковной Дубне. Институт является международной межправительственной организацией, научным центром.

По словам эксперта, проект создания коллайдера прошел ряд международных экспертиз, организованных, в том числе, европейскими комиссиями по науке. «Наш проект получил статус «европейской научной инфраструктуры», что открывает возможности иностранным ученым получать европейские гранты для поддержки их участия в этом проекте».

Владимир Кекелидзе сообщил, что сейчас осуществляется строительство коллайдера, а его запуск запланирован в 2023 г. «Одна из основных целей проекта в области фундаментальной науки – воссоздание и изучение в лабораторных условиях состояния ядерной материи с максимально возможной плотностью, которая недостижима для исследования в других лабораториях мира», — сказал он.

С помощью этого масштабного проекта ученые получат возможность изучать материю нейтронных звезд, прикоснуться к тайнам образования Вселенной.

Эти научные разработки имеют большое прикладное значение, в том числе, в космической отрасли и медицине.

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