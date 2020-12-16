На Кубани провели диагностику двух магистральных газопроводов

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

16 декабря 2020, 18:00

В компании «Газпром трансгаз Краснодар» провели внутритрубную диагностику (ВТД) сразу двух газопроводов диаметром 700 мм: «Кореновск — Динская» и «Кореновск — Выселки».

Внутритрубная дефектоскопия — это вид диагностики, позволяющий более детально оценить техническое состояние объекта с высоким качеством и достоверностью результатов. В конце текущего года проведение данных работ было запланировано компанией на объектах линейной части магистральных газопроводов в зоне ответственности Краснодарского линейного производственного управления магистральных газопроводов (ЛПУМГ). Общая протяженность двух газопроводов, подлежащих обследованию, составила 64,4 км.

Началу работ предшествовала большая подготовка. Для ВТД требуется обустройство газопроводов камерами запуска и приема внутритрубных устройств (ВТУ). Указанные выше объекты были обеспечены камерой запуска на «0 км», а вот камерами приема ВТУ объекты обустроены не были, поэтому для организации работ были установлены мобильные камеры приема. Монтаж камер осуществили силами Яблоновского управления аварийно-восстановительных работ (УАВР). Всего в подготовке к проведению ВТД было задействовано 39 человек.

Диагностика проходила в течение 5 дней. За это время по трубе прошли пять видов устройств: очистной скребок, профилемер, очистной магнитный поршень, дефектоскопы двух типов. Чтобы контролировать движение поршней внутри трубы, было выставлено семь постов, на которых дежурили работники «Газпром трансгаз Краснодар».

В настоящее время записи, полученные в ходе проведения работ, обрабатываются, после чего будет предоставлен технический отчет о состоянии газопроводов.

«Четко отлаженные действия всех участников работ исключили необходимость повторных запусков и позволили завершить работы в установленные сроки!», — отметил главный инженер Краснодарского ЛПУМГ Яков Вербовой. По его словам, завершающим этапом стали работы по демонтажу камер и подключению участков к газотранспортной системе. Они прошли в период с 14 по 16 декабря. В заключительной стадии было задействовано 49 человек из состава Краснодарского ЛПУМГ и Яблоновского УАВР.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Краснодар» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Осуществляет свою производственную деятельность на юге России, обеспечивая газоснабжение потребителей трех субъектов Российской Федерации: Краснодарского края, Ростовской области, Республики Адыгея, а также транспорт газа на экспорт в Турцию.

Компания эксплуатирует систему магистральных газопроводов протяженностью свыше 9 тыс. км, 14 компрессорных станций, более 350 газораспределительных станций.

На предприятии работают свыше 7 тыс. человек. В состав компании входит 18 филиалов. Головной офис расположен в Краснодаре.

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