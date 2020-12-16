Одобрен закон «О федеральной территории «Сириус»

Source: Russia – Council of the Federation

Документ представил председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству А. Клишас.

Совет Федерации одобрил Федеральный закон «О федеральной территории «Сириус».

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Как сообщил соавтор закона, председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края на территории Российской Федерации в целях обеспечения ее комплексного устойчивого социально-экономического и инновационного развития создается федеральная территория «Сириус». Это имеющее общегосударственное стратегическое значение публично-правовое образование с установленными особенностями организации публичной власти и осуществления экономической и иной деятельности.

В федеральной территории «Сириус» создается система органов публичной власти, Федеральным законом определены осуществляемые ими полномочия.

Закрепляется, что местное самоуправление в федеральной территории осуществляется проживающими на ее территории гражданами непосредственно в формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации (правотворческая инициатива граждан, инициативные проекты, территориальное общественное самоуправление, публичные слушания, общественные обсуждения, собрания граждан и др.), а также через органы публичной власти федеральной территории «Сириус», осуществляющие в том числе полномочия органов местного самоуправления городского округа.

Нормативным правовым актом, определяющим вопросы организации и функционирования федеральной территории «Сириус», является ее Устав, который до его утверждения Советом федеральной территории «Сириус» подлежит согласованию Правительством Российской Федерации. Уставом устанавливаются, в частности, виды, порядок подготовки, принятия, регистрации, официального опубликования и вступления в силу нормативных правовых актов органов публичной власти федеральной территории «Сириус».

Систему органов ее публичной власти составляют Совет федеральной территории – представительный орган, администрация федеральной территории – исполнительно-распорядительный орган, а также иные органы публичной власти этой территории, предусмотренные ее Уставом.

Определены вопросы, которые находятся в исключительной компетенции Совета федеральной территории «Сириус», в том числе утверждение ее бюджета на очередной финансовый год и плановый период и отчета о его исполнении; назначение выборов членов Совета.

Для достижения целей создания и функционирования федеральной территории «Сириус» Правительством РФ по согласованию с органами публичной власти территории утверждается программа ее развития.

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением части 2 статьи 8 Федерального закона, определяющей финансирование переданных полномочий, которая вступает в силу с 1 января 2022 года.

Со дня вступления в силу Федерального закона и до 31 декабря 2025 года действует переходный период, в течение которого решаются вопросы организации функционирования федеральной территории «Сириус».

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