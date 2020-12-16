Официальный логотип и элементы фирменного стиля Чемпионата мира по волейболу 2022 года представлены в Москве

Source: Russia Ministry of Sport

Оргкомитет Чемпионата мира по волейболу среди мужских команд 2022 года представил 15 декабря в Москве официальный логотип и элементы фирменного стиля турнира. В пресс-конференции, посвящённой презентации, приняли участие Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко и генеральный директор АНО «Оргкомитет волейбол 2022» Роман Станиславов.

Чемпионат мира по волейболу среди мужских команд состоится в России с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Матчи пройдут в десяти городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Уфе, Екатеринбурге, Новосибирске, Кемерово и Красноярске. Участниками соревнований станут 24 национальные сборные.

Официальный логотип, паттерн и логотипы десяти городов, в которых пройдут матчи, объединены стилистической идеей и станут основными элементами визуального образа турнира.

Контуры логотипа представляют собой динамичные линии, стремящиеся вверх и формирующие образ трофея. Общий образ логотипа подтверждает главную цель спортсмена: постоянно стремиться вверх, не давая мячу упасть, двигаться вперёд, чтобы выиграть Чемпионат мира и продемонстрировать свои лучшие навыки. Логотип объединяет в себе ловкость и изящество волейбола, интенсивность Чемпионата мира как ключевого турнира для волейбольного сообщества и демонстрирует вершину мастерства, ловкости и стойкости спортсменов. Цветовая гамма логотипа основана на цветах государственных символов страны-организатора: белый, синий, красный. В дополнение используется золотой цвет как неотъемлемый визуальный элемент триумфа.

Элементами фирменного стиля Чемпионата стали ленты, напоминающие фрагменты волейбольного мяча, а также направление движения спортсмена по площадке. Ленты отражают выдающиеся индивидуальные и командные усилия, необходимые для достижения главной цели.

Паттерн поддерживает общую стилистику логотипа и лент. Узор паттерна вдохновлен культурным и историческим достоянием России, узнаваемыми элементами и изображениями, а также ключевыми атрибутами волейбола: мяч, сетка и силуэты игроков.

Для каждого из городов, в которых пройдут игры турнира, был разработан индивидуальный логотип. Логотипы городов-организаторов выполнены в стиле минимализма: узнаваемые очертания знаковых достопримечательностей заключены в мягкий контур, который подчеркивает изящество и динамику волейбола.

На пресс-конференции была также представлена формула проведения Чемпионата мира. Всего болельщиков ждут 70 матчей – они будут сыграны в течение 17 дней. Откроет турнир матч в Санкт-Петербурге, где сборная России встретится с соперником по группе. Он даст старт первому этапу в шести городах: Москве, Красноярске, Новосибирске, Кемерово, Уфе и Екатеринбурге. В каждом городе будут играть по четыре команды. Первый этап пройдет с 27 по 29 августа .На втором этапе 16 лучших команд отправятся в четыре города – Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль и Казань, чтобы определить, кому достанутся путёвки в «Финал шести». Второй этап пройдёт со 2 по 4 сентября.

«Финал шести» состоится в Москве. Шесть команд будут разделены на две мини-группы. Четыре сильнейшие сборные выйдут в полуфиналы, победители которых сыграют в финале Чемпионата мира, а проигравшие сразятся в матче за третье место.

Пресс-служба Минспорта России

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