О встрече Посла Беларуси В.Брылева с заместителем Председателя Правительства – Министром культуры и информации Сербии

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

16 декабря 2020 г.



15 декабря 2020 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Республике Сербия Валерия Брылева с заместителем Председателя Правительства – Министром культуры и информации Сербии Майей Гойкович.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы белорусско-сербского сотрудничества в сферах культуры и издательского дела. Подчеркнута взаимная заинтересованность в дальнейшем развитии взаимодействия, включая обмен художественными и книжными выставками, а также участие в конкурсах и фестивалях, проводимых в Беларуси и Сербии. В качестве важных направлений совместной работы на ближайшую перспективу определены организация взаимных Дней культуры, а также подготовка программы сотрудничества профильных министерств на пятилетний период.

Рассмотрены также вопросы двустороннего взаимодействия в сферах кинематографии и укрепления гуманитарных межрегиональных связей.

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