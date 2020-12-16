О. Мельниченко: Создание единого заказчика в сфере строительства повысит эффективность государственных капитальных вложений в возведение социально значимых объектов

Source: Russia – Council of the Federation

Совет Федерации одобрил закон о публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства».

Председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области отметил, что на заседании Совета Федерации одобрен принятый Государственной Думой накануне Федеральный закон «О публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

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По словам сенатора, Федеральный закон предусматривает порядок создания, правовое положение, цели и направления деятельности Единого заказчика, который будет осуществлять функции государственного заказчика и застройщика при обеспечении строительства объектов капитального строительства, которые находятся или будут находиться в государственной собственности Российской Федерации и включены в программу деятельности Единого заказчика.

«Положения закона обеспечивают централизацию функций технического заказчика, застройщика, строительного контроля, осуществляемых в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности в отношении объектов гражданского назначения, строительство которых будет обеспечиваться за счет средств федерального бюджета. Это позволит повысить качество строительных работ, ускорить само строительство и избежать проблем, связанных с долгостроем», — пояснил сенатор.

Виды объектов, включаемых в программу деятельности Единого заказчика, будут определяться Правительством Российской Федерации. Программа деятельности Единого заказчика будет утверждаться Наблюдательным советом публично-правовой компании.

«Мы рассчитываем на то, что представители палат Федерального Собрания войдут в состав Наблюдательного совета Единого заказчика и примут активное участие в его работе», — подчеркнул Олег Мельниченко.

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