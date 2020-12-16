Подведены итоги конкурса на лучшую работу по экономической тематике среди студентов, магистрантов и аспирантов (Информационное сообщение)

Source: National Bank of the Republic of Belarus in English

Определены победители и призеры ежегодного конкурса на лучшую работу по экономической тематике среди студентов, магистрантов и аспирантов. Участвовать в конкурсе имели возможность представители всех вузов страны, а также организаций, реализующих образовательные программы послевузовского образования.

Победителями в номинации “Конкурсные работы студентов и магистрантов” стали студенты Белорусского государственного экономического университета Грынчак Федор Михайлович, Младенова Мария Сергеевна, Ивановская Валерия Леонидовна, представившие совместную работу “Повышение эффективности коммуникационной политики центрального банка”.

Второе место завоевали студенты Белорусского государственного экономического университета Климова Дарья Александровна, Маньковский Илья Александрович, Михаленко Евгения Руслановна за совместное исследование по теме “Экономика замкнутого цикла как идеальная модель функционирования экономики будущего”.

Третье место присуждено магистрантке Академии управления при Президенте Республики Беларусь Коробчук Алине Александровне за работу “Технологии интеллектуального анализа открытых статистических данных”.

В номинации “Конкурсные работы аспирантов” победителем стал аспирант Белорусского государственного экономического университета Зубок Сергей Васильевич с работой “Планирование и анализ проектной деятельности банка: компонентные методики, выполненные в рамках концепции процессно-проектного подхода”.

Второе место у аспиранта Белорусского государственного экономического университета Левенкова Артема Сергеевича за работу “Глобальная сеть финансовой безопасности: антикризисный ответ на распространение пандемии COVID-19”.

Третье место присуждено аспирантке Института экономики Национальной академии наук Беларуси Самцовой Дарье Владимировне за исследование по теме “Приоритетные направления развития органического сельскохозяйственного производства в Беларуси”.

Победители и призеры конкурса в каждой номинации будут награждены дипломами и денежными премиями от Национального банка: по 1 000 белорусских рублей – победителям в каждой номинации; по 700 белорусских рублей – призерам конкурса, занявшим второе место; по 500 белорусских рублей – призерам конкурса, занявшим третье место.

В 2020 году победители и призеры конкурса были определены по итогам первого этапа конкурса на основании выставленных членами экспертного совета оценок 40 представленных работ. Традиционный второй этап, во время которого финалисты представляют и защищают свои конкурсные работы на заседании экспертного совета, было принято решение не проводить в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

Конкурс на лучшую работу по экономической тематике проводится с 2014 года Национальным банком при поддержке Министерства образования Республики Беларусь. Основными задачами конкурса являются стимулирование молодежи к научно-исследовательской деятельности по финансовым дисциплинам и популяризация знаний в области финансов и экономики.

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