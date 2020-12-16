Продолжено обсуждение условий поставок газа в Беларусь с 1 января 2021 года

Source: Gazprom in Russian

Релиз

16 декабря 2020, 16:30

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Российской Федерации Владимиром Семашко и Министром энергетики Республики Беларусь Виктором Каранкевичем.

Стороны обсудили условия поставок российского газа в Беларусь и его транзита по территории республики с 1 января 2021 года.

Справка

Между ПАО «Газпром» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» до конца 2020 года действуют контракты на поставку газа в Беларусь и его транспортировку через территорию республики.

Управление информации ПАО «Газпром»

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