Произведена замена пунктов редуцирования газа в поселке Новоильинский Пермского края

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

16 декабря 2020, 16:20

В рамках инвестиционной программы Краснокамский филиал «Газпром газораспределение Пермь» завершил работы по замене двух пунктов редуцирования газа (ПРГ) в поселке Новоильинский Нытвенского района Пермского края, в том числе головного.

Новое оборудование сертифицировано в системе «Интергазсерт», имеет увеличенный срок службы, оснащено основной и резервной линиями редуцирования, что существенно снизит риски перебоев в газоснабжении.

Замена ПРГ осуществлена в связи с окончанием срока эксплуатации по результатам экспертизы промышленной безопасности. Новые объекты газового хозяйства обеспечат бесперебойную поставку газа жителям поселка и повысят надежность газоснабжения.

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