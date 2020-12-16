Расширен перечень заказчиков комплексных кадастровых работ

Source: Russia – Council of the Federation

Докладчиком по вопросу выступил председатель Комитета СФ по экономической политике А. Кутепов.

Одобрены изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части расширения перечня заказчиков комплексных кадастровых работ).

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По словам сенатора, в настоящее время комплексные кадастровые работы могут проводиться за счет бюджетных средств бюджетной системы Российской Федерации. Такие работы выполняются одновременно в отношении всех объектов недвижимости, расположенных в границах кадастрового квартала.

«Федеральным законом устанавливается возможность выполнения комплексных кадастровых работ за счет внебюджетных средств, то есть за счет средств лиц, заинтересованных в их выполнении. При этом такие работы могут быть выполнены в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества, территории, используемой гаражным потребительским кооперативом или товариществом собственников жилья, а также единого, неразрывного элемента планировочной структуры», — сказал сенатор.

Он отметил, что выполнение комплексных кадастровых работ за счет частных средств прежде всего будет выгодно гражданам — одновременность работ устранит проблемы с другими правообладателями, сократит организационные, временные и финансовые затраты каждому правообладателю.

Также устанавливается, что заказчиком комплексных кадастровых работ, финансируемых за счет бюджетных средств, может являться не только уполномоченный орган местного самоуправления, но и уполномоченный исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации.

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