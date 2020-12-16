Сенаторы одобрили закон о порядке формирования Совета Федерации

Source: Russia – Council of the Federation

Необходимость принятия Федерального закона обусловлена вступлением в силу изменений в Конституцию РФ, сообщил С. Перминов.

Сенаторы одобрили Федеральный закон «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации». По этому вопросу выступил член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Перминов. ПерминовСергей Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ленинградской области

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Необходимость принятия Федерального закона обусловлена вступлением в силу изменений в Конституцию РФ.

Согласно документу, в состав Совета Федерации, как и прежде, будут входить по два представителя от каждого субъекта РФ, Президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий (пожизненно), не более 30 представителей Российской Федерации, назначаемых Президентом РФ, из которых не более семи могут быть назначаемы пожизненно.

В соответствии с положениями Конституции, действующие требования к кандидату дополнены запретом иметь гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий его право на постоянное проживание на территории иностранного государства.

Согласно Федеральному закону, порядок наделения полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от субъекта РФ остается без изменения. Как и прежде, кандидатом на наделение полномочиями сенатора от законодательного органа региона может быть только депутат этого органа. Кандидатом на наделение полномочиями от исполнительного органа региона может быть одна из трех кандидатур, которые представлялись высшим должностным лицом на выборах.

На кандидатов на должность сенаторов Российской Федерации – представителей от субъектов РФ распространяется требование о цензе оседлости.

Законом устанавливается, что сенаторы РФ – представители Российской Федерации назначаются Указом Президента РФ сроком на шесть лет, за исключением назначаемых пожизненно.

В соответствии с документом, Президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий, может стать сенатором РФ путем подачи письменного заявления в Совет Федерации. Аналогичное право установлено для Президента РФ, прекратившего исполнение своих полномочий до дня вступления в силу Федерального закона.

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