Создается правовая база для коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, созданных за счет госбюджета

Source: Russia – Council of the Federation

На заседании СФ соответствующий Федеральный закон представила Л. Гумерова.

Сенаторы поддержали Федеральный закон «О внесении изменений в части вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации». С докладом на эту тему выступила председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан

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Поправки к проекту закона были подготовлены Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга заместителем Председателя СФ Ильясом Умахановым, УмахановИльяс Магомед-Саламовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан сенатором Лилией Гумеровой.

Документ формирует правовую базу для коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, созданных за счет государственного бюджета.

Федеральным законом в части вторую и четвертую Гражданского кодекса РФ вносятся изменения, касающиеся заключения договоров на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ, а также связанные с созданием результата интеллектуальной деятельности при выполнении государственного или муниципального контракта для государственных и муниципальных нужд. Также признаются утратившими силу отдельные положения российского законодательства, регулирующие правоотношения, связанные с созданием, внедрением и использованием единой технологии.

Согласно документу, в части первой статьи 778 устанавливается, что к договорам на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ применяются общие положения параграфа 1 главы 37 ГК РФ о подряде, если это не противоречит правилам главы 38 и особенностям предмета договоров на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ.

В части четвертой ГК РФ устанавливаются основания определения принадлежности исключительного права, в том числе права на получение патента, на созданный при выполнении государственного или муниципального контракта результат интеллектуальной деятельности за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ либо местного бюджета, в соответствии с которыми указанные права принадлежат Российской Федерации, субъекту РФ или муниципальному образованию соответственно.

Федеральным законом регламентируются вопросы, связанные с использованием, распоряжением исключительным правом на созданные по государственным или муниципальным контрактам результаты интеллектуальной деятельности, закрепляются особенности в отношении использования результата интеллектуальной деятельности, непосредственно связанного с обеспечением обороны и безопасности.

Документом определяется, какие объекты интеллектуальной собственности относятся к охраняемым результатам интеллектуальной деятельности в сфере обороны и безопасности, закрепляется, что права на такие результаты интеллектуальной деятельности принадлежат Российской Федерации, но могут принадлежать лицу, выполняющему государственный контракт (исполнителю) в случаях и в порядке, которые определены Президентом Российской Федерации.

Законом предусматривается обязанность лица, которому принадлежит исключительное право на созданный при выполнении государственного или муниципального контракта результат интеллектуальной деятельности(за исключением результата интеллектуальной деятельности в сфере обороны и безопасности) в течение установленного срока начать использование такого результата в практической деятельности либо передать соответствующее исключительное право другим заинтересованным лицам.

Также определены обязанности лиц, получивших патент на служебные или созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту изобретение, полезную модель, промышленный образец, в случае принятия ими решения о досрочном прекращении действия патента. Регламентируются правовые последствия неиспользования результата интеллектуальной деятельности, созданного при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту.

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 г.

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