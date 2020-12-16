Состоялось заседание коллегии Минспорта России

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 16 декабря, в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин провёл в режиме видеоконференции заседание коллегии Минспорта России.

В мероприятии приняли участие помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, председатель Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Борис Пайкин, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, а также представители общероссийских спортивных федераций, физкультурно-спортивных организаций и региональных органов исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта.

Дмитрий Чернышенко в своём выступлении сообщил о положительных итогах спортивной отрасли в 2020 году, несмотря на трудности, с которыми пришлось столкнуться в моменты ограничения спортивных мероприятий, организации особого режима тренировок спортсменов в период самоизоляции. Соблюдая все необходимые эпидемиологические меры, после ограничений активно возобновилась подготовка сборных команд и на достойном уровне состоялись профессиональные соревнования, в том числе Гран-при «Формулы 1».

Указав на сохранение лидирующих позиций российских спортсменов в неофициальных зачётах по олимпийским дисциплинам, Дмитрий Чернышенко поблагодарил всех за успешную работу в нестандартных условиях и отметил помощь научного сообщества в разработке методик для самостоятельных занятий спортом.

«Пандемия ускорила темпы цифровой трансформации в спорте. Впервые миллионы россиян, профессионалы и любители, занимались спортом с использованием цифровых сервисов. И в дальнейшем мы будем развивать лучшие практики», – добавил Вице-премьер.

Основные планы и задачи отрасли, по словам Дмитрия Чернышенко, согласуются с новыми стратегическими документами, принятыми в этом году. Ключевая задача – необходимо до 70% увеличить число занимающихся спортом. Мероприятия Стратегии – 2030 направлены на проведение цифровой трансформация системы, формирование спортивного резерва, внедрение инноваций, а также международное сотрудничество, важна эффективная деятельность Правкомиссии в рамках Конвенции ЮНЕСКО по борьбе с допингом в спорте.

Кроме этого, Вице-премьер отметил предстоящую работу по разработке концепции детско-юношеского спорта, которая планируется к рассмотрению на заседании Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта в следующем году.

Олег Матыцин в своём выступлении отметил, что важнейшей задачей Минспорта России в условиях эпидемиологической ситуации стала адаптация к новым условиям, восстановление тренировочного процесса спортивных сборных команд страны и организация мероприятий по согласованию с регионами страны.

«Министерство спорта Российской Федерации совместно с Федеральным медико-биологическим агентством России, Роспотребнадзором, спортивными федерациями, Олимпийским, Паралимпийским и Сурдлимпийским комитетами России провели значительную работу по минимизации последствий ограничений, связанных с восстановлением деятельности спортивной отрасли в штатном режиме, – подчеркнул Министр. – Особо хотел бы отметить деятельность Российского футбольного союза по возобновлению Чемпионата России, что явилось примером для других федераций, а также Федерацию регби России – они стали пионерами в этом направлении работы. Выражаю также благодарность всем федерациям и лигам, вернувшим спорт в рабочее русло».

Ключевым событием уходящего года Олег Матыцин назвал принятие Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года: «Новые подходы к управлению развитием видов спорта, распределение полномочий и закрепление зон ответственности между органами власти всех уровней и общественными организациями, развитие системы подготовки кадров, подготовки спортивного резерва, развитие международного сотрудничества с использованием новых инструментов и, конечно, «чистый» спорт – вот основные способы достижения результатов в спорте высших достижений, которые также повлияют на развитие массового спорта, становление активного образа жизни и достижение общественно значимых результатов».

Министр отметил, что Стратегия – 2030 усиливает роль государства в области управления развитием физической культуры и спорта, предусматривает цифровую трансформацию, использование новых прорывных технологий при сохранении главного приоритета – благополучия и здоровья человека: «Основная наша задача – достижение национальной цели развития «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей». В реализации Стратегии примут участие более 20 федеральных органов исполнительной власти, все регионы и общероссийские спортивные федерации. Задача Минспорта России – консолидация и координация работы всех участников».

Олег Матыцин сообщил, что в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» в этом году будет завершено строительство около 200 спортивных объектов, в том числе крытых хоккейных катков, футбольных манежей, физкультурно-оздоровительных комплексов. Финансирование федерального проекта в 2020 году составило 32 млрд рублей.

Министр обозначил в числе приоритетных задач 2021 года – обеспечение подготовки и успешного выступления российских спортсменов на Играх XXXII Олимпиады и XVI Паралимпийских летних играх в г. Токио (Япония), XXIV Сурдлимпийских летних играх 2021 года в г. Кашиас-ду-Сул (Бразилия), XXIV Олимпийских зимних играх 2022 года в г. Пекине (КНР), а также подготовка и проведение матчей Чемпионата Европы по футболу в г. Санкт-Петербурге и Всемирных игр IWAS среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата в г. Сочи.

В 2021 году Россия также примет крупные международные соревнования: Чемпионаты мира по парашютному и подводному спорту, Чемпионат Европы по прыжкам на батуте, Первенство мира по скалолазанию, ежегодное международное ралли «Шёлковый путь» и многие другие.

Кроме этого, Олег Матыцин сообщил, что в Минспорте России разрабатывается проект, согласно которому российские спортсмены по всем видам спорта будут иметь возможность тренироваться на территории России: «Наша страна должна быть полностью обеспечена современными спортивными федеральными базами с учётом климатических условий и высотных условий, чтобы осуществлять подготовку сборных команд по самым высоким стандартам. Задача – амбициозная, дорогостоящая. Но будем готовить предложение и выходить к руководству страны, чтобы эта программа была одобрена».

Участники заседания коллегии также обсудили результаты выступлений и ход подготовки к Олимпийским играм спортивных сборных команд Российской Федерации, рассмотрели вопросы реализации в регионах Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также вопросы о Едином календарном плане межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий на 2021 год.

Министерство спорта Российской Федерации благодарит МИА «Россия сегодня» за содействие в проведении заседания коллегии.

Пресс-служба Минспорта России

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