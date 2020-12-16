Сотрудник «Газпром трансгаз Томск» признан лучшим сварщиком Новосибирска

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Новости проектов и регионов

16 декабря 2020, 16:10

Работник Новосибирского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» Максим Иванов стал победителем городского конкурса «Лучший по профессии — сварщик».

Профессиональные соревнования среди сварщиков состоялись в техническом колледже им. А. И. Покрышкина. В них приняли участие представители 13 крупных предприятий Новосибирска.

В ходе конкурса участники продемонстрировали свои теоретические знания, а также выполнили практическое задание — сварить деталь по образцу за два часа. Члены жюри, в состав которого вошли эксперты из различных предприятий города, оценивали качество и прочность шва.

«Победа в конкурсе нашего работника говорит о признании со стороны профессионального сообщества, — сказал директор Новосибирского ЛПУМГ Михаил Клюкин. — Благодаря качественному подбору кадров, наставничеству и обучающим программам мы постоянно повышаем квалификацию персонала».

Справка

ООО «Газпром трансгаз Томск» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Компания обеспечивает эксплуатацию газотранспортных систем в 14 регионах Сибири и Дальнего Востока. Общая протяженность эксплуатируемых магистральных нефте- и газопроводов превышает 11,5 тысячи километров.

В составе компании 26 филиалов, в том числе 19 линейных производственных управлений магистральных газопроводов, одно линейное производственное управление магистральных трубопроводов. Компания эксплуатирует десять компрессорных станций, одну насосно-компрессорную станцию, 134 газораспределительные станции.

В ООО «Газпром трансгаз Томск» внедрена и функционирует Интегрированная система менеджмента, включающая в себя:

Систему менеджмента качества, соответствующую требованиям стандартов СТО Газпром 9001–2018, ISO 9001:2015 и ГОСТ Р ИСО 9001–2015;

Систему экологического менеджмента, соответствующую требованиям стандартов ISO 14001:2015 и ГОСТ Р ИСО 14001–2016;

Систему управления производственной безопасностью, соответствующую требованиям международного стандарта ISO 45001:2018.

Численность персонала предприятия — более 8800 человек. Головной офис компании расположен в Томске. Генеральный директор — Владислав Иванович Бородин.

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