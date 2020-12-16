Средства материнского капитала могут быть использованы на военную ипотеку

Source: Russia – Council of the Federation

Вносятся изменения в Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Сенаторы поддержали Федеральный закон «О внесении изменения в статью 10 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Документ представила член Комитета СФ по социальной политике Ирина Петина. ПетинаИрина Александровнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Рязанской области

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Согласно Федеральному закону, перечень организаций, на погашение займов у которых возможно направление средств материнского (семейного) капитала, дополняется учреждением, созданным по решению Правительства РФ для обеспечения функционирования накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих и реализации Министерством обороны РФ функций уполномоченного федерального органа исполнительной власти, обеспечивающего функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих.

Кроме того, он дополняется организациями, включенными в перечень уполномоченных единым институтом развития в жилищной сфере организаций, осуществляющих деятельность по предоставлению ипотечных займов в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В соответствии с законом, действие указанных положений будет распространяться на лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, заключивших договор займа, в том числе обеспеченного ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения с организацией, осуществляющей предоставление такого займа, начиная со дня вступления в силу Федерального закона от 18 марта 2019 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», то есть с 29 марта 2019 г.

Предусмотренные Федеральным законом изменения позволят всем лицам, имеющим право на меры государственной поддержки семей, имеющих детей, направить средства материнского (семейного) капитала на погашение своих обязательств по договорам займа, заключенным с законными участниками рынка ипотечного потребительского кредитования.

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