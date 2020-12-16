Усовершенствована деятельность в области пожарной безопасности

Source: Russia – Council of the Federation

Введены понятия «ландшафтный (природный) пожар», «лесной пожар».

Одобрены изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования деятельности в области пожарной безопасности.

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По его словам, Федеральным законом введены понятия — «ландшафтный (природный) пожар» и «лесной пожар». Расширен перечень оснований для внеплановой выездной проверки в отношении деятельности органов местного самоуправления в части обеспечения ими первичных мер пожарной безопасности.

Органы государственной власти субъектов РФ в области пожарной безопасности наделяются полномочиями: по организации тушения ландшафтных (природных) пожаров силами и средствами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, расположенными на территории субъекта РФ; по осуществлению тушения пожаров силами подразделений пожарной охраны, содержащихся за счет средств субъектов РФ; по утверждению перечня населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров.

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