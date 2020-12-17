Алексей Миллер и Вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян обсудили вопросы поставок газа

Source: Gazprom in Russian

Релиз

17 декабря 2020, 19:50

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Вице-премьера Республики Армения Мгера Григоряна.

Стороны обсудили итоги работы по поставкам газа в Армению в 2020 году и условия поставок в 2021 году.

Справка

ЗАО «Газпром Армения» — 100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром» — поставляет газ на внутренний рынок Армении. Компания также осуществляет транспортировку, хранение, распределение и реализацию газа, реконструкцию и расширение газотранспортной системы и мощностей по подземному хранению на территории республики.

Управление информации ПАО «Газпром»

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