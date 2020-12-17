А. Артамонов: Вопросы комплексного развития города-курорта Кисловодска находятся на постоянном контроле Совета Федерации и нашего Комитета

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел заседание рабочей группы по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти и органами государственной власти Ставропольского края по вопросам комплексного развития города-курорта Кисловодска.

В Совете Федерации состоялось заседание рабочей группы по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти и органами государственной власти Ставропольского края по вопросам комплексного развития города-курорта Кисловодска. Мероприятие провел руководитель рабочей группы, председатель Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов. АртамоновАнатолий Дмитриевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области

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В заседании также приняли участие первый заместитель Министра финансов РФ Леонид Горнин, заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Евгений Камкин, председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко, МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко, СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы первый заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, РябухинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ульяновской области первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский, РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области член Комитета СФ по экономической политике Эдуард Исаков, ИсаковЭдуард Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры глава города-курорта Кисловодск Александр Курбатов, первый заместитель председателя правительства Ставропольского края Иван Ковалев, представители Министерства экономического развития РФ, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Министерства здравоохранения РФ, Федерального агентства по туризму, Федерального дорожного агентства.

Открывая заседание, Анатолий Артамонов отметил, что вопросы комплексного развития города-курорта Кисловодска находятся на постоянном контроле Совета Федерации и Комитета по бюджету и финансовым рынкам, по ним ведется большая работа.

«7 июня 2017 года распоряжением Председателя Совета Федерации для работы по ним была создана рабочая группа, и сегодня мы собрались в первый раз в обновленном составе с привлечением не только представителей Федерального Собрания, но и заинтересованных министерств и ведомств», — сказал сенатор.

По словам Анатолия Артамонова, регион Кавказских Минеральных Вод – один из самых благоприятных для оздоровления. «Нам нужно очень серьезно подумать в целом о развитии этой территории, и в первую очередь, Кисловодска».

Парламентарий особо отметил важность улучшения экологической обстановки в Кисловодске, снижения выбросов автомобильных выхлопных газов, модернизации транспортных развязок, развития экономики, создания рабочих мест не только в санаторно-курортной инфраструктуре, развития современных высокотехнологичных производств.

«При этом работа по благоустройству города-курорта должна вестись не хаотично, а комплексно. Кисловодск должен развиваться со строжайшим соблюдением всех требований сохранения исторического и культурного наследия», — подчеркнул Анатолий Артамонов.

С докладом о ходе выполнения перечня мероприятий по комплексному развитию города-курорта Кисловодска до 2030 г., утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 г., выступил Александр Курбатов.

Он сообщил, что с 2017 по 2021 гг. на реализацию распоряжения направляется в общей сложности 4 млрд 142 млн руб. из средств федерального бюджета. На территории городского округа построены спортивные площадки, объекты социальной сферы, решаются экологические вопросы, проводятся мероприятия по благоустройству общегородских курортных территорий, развивается дорожно-транспортная инфраструктура, идет развитие сферы культуры и здравоохранения и др.

В настоящее время, сказал Александр Курбатов, в Кисловодске функционирует 140 средств размещения, из них 40 санаториев, 83 гостиницы общей коечной емкостью 15,5 тыс. мест. Ежегодно город по официальной статистике помещают до 400 тыс. человек, ежегодный прирост составляет до 10 проц.

Первый заместитель Министра финансов РФ Леонид Горнин в своем выступлении подчеркнул, что при проведении указанных мероприятий в Кисловодске необходимо повысить качество управления и администрирования, улучшить показатели кассового освоения бюджетных средств.

Подводя итоги заседания, Анатолий Артамонов сообщил, что рабочей группой по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти и органами государственной власти Ставропольского края по вопросам комплексного развития города-курорта Кисловодска будет подготовлена «дорожная карта» работы на следующий год.

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