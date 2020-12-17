А. Варфоломеев: Идет серьезная работа над проектом федерального закона о молодежной политике

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в расширенном заседании рабочей группы Государственного совета РФ по направлению «Молодежная политика».

Первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Александр Варфоломеев ВарфоломеевАлександр Георгиевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия принял участие в расширенном заседании рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по направлению «Молодежная политика». Мероприятие прошло в Тюмени.

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Заседание рабочей группы с участием руководителей исполнительных органов власти субъектов РФ, молодежных и общественных организаций провел губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, возглавляющий рабочую группу Госсовета.

Александр Варфоломеев в своем выступлении затронул вопрос совершенствования федерального законодательства в сфере молодежной политики. Сенатор подчеркнул, что сейчас идет предметная работа по подготовке к принятию законопроектов, развивающих новые положения Конституции РФ.

По словам парламентария, одним из таких положений является новый предмет совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов – общие вопросы молодежной политики. Указанная конституционная поправка, авторами которой являются сенаторы РФ, стала серьезным этапом в формировании основ молодежной политики. Итогом совместной работы сенаторов Российской Федерации и депутатов Государственной Думы стал внесенный законопроект, создающий правовую основу для реализации на территории страны молодежной политики, сказал Александр Варфоломеев.

Сенатор заверил, что в законопроекте соблюден баланс интересов, точек зрения представителей различных уровней власти, экспертов, молодежи, которые порой занимали диаметрально противоположные позиции по отдельным вопросам молодежной политики.

Концепция законопроекта получила поддержку Правительства Российской Федерации, всех субъектов нашей страны, добавил парламентарий.

«На сегодня работа над законопроектом подходит к своему завершению, но это не означает, что все сделано. Перед нами, федеральными законодателями, стоит новая задача — проанализировать отраслевое законодательство на предмет необходимости развития его положений в части молодежной политики», — отметил Александр Варфоломеев.

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