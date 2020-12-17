А. Майоров: Меры, принимаемые для привлечения специалистов в сельскую местность и удалённые районы, крайне важны и своевременны

Source: Russia – Council of the Federation

Работа по привлечению специалистов в сельскую местность и удалённые районы, в том числе из числа среднего медицинского персонала, крайне важна и своевременна, считает сенатор.

В сельской местности и удалённых районах особенно остро ощущается нехватка кадров. Поэтому работа по привлечению туда специалистов, в том числе из числа среднего медицинского персонала, крайне важна и своевременна, особенно в сложной ситуации в условиях пандемии, заявил председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия

Смотрите также

Сенатор отметил, что своим Постановлением РФ от 11 декабря 2020 г. Правительство РФ расширило поддержку медицинских работников, переезжающих работать в сельскую местность или малые города России. «Принятое Постановление нацелено на решение проблемы доступности медицинской помощи для людей, вне зависимости от того, где они живут», — считает законодатель.

Медики, переехавшие работать в посёлки или города с населением до 50 тыс. человек, получают единовременные выплаты: врачи – 1 млн рублей, фельдшеры – 500 тыс. рублей

Алексей Майоров подчеркнул, что указанные изменения предусмотрены в государственной программе «Развитие здравоохранения». Медики, переехавшие работать в посёлки или города с населением до 50 тыс. человек, получают единовременные выплаты: врачи – 1 млн рублей, фельдшеры – 500 тыс. рублей. Если населённые пункты находятся на удалённых и труднодоступных территориях, то компенсации увеличиваются до 1,5 млн рублей и 750 тыс. рублей соответственно. А для тех, кто выберет Дальний Восток, Крайний Север или Арктическую зону, выплаты составят 2 млн рублей и 1 млн рублей соответственно.

«В обновлённых условиях программы появилось право на государственную поддержку акушерок и медсестёр фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов. Размер выплат для них будет таким же, как и для фельдшеров. Таким образом, у них есть право на 1 миллион рублей, если это Дальний Восток, Крайний Север и Арктика, 750 тысяч рублей – удалённые и труднодоступные территории, 500 тысяч рублей – все остальные», — пояснил глава Комитета Совета Федерации.

При этом он уточнил, что, как и прежде, для получения компенсации медработники должны заключить договор с лечебным учреждением, обязуясь отработать там не менее пяти лет.

MIL OSI