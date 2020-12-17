А. Чернецкий: Отрасль архитектуры может стать элементом регулирования строительного рынка в регионах

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел «круглый стол», посвященный актуальным вопросам государственного управления в сфере архитектурной деятельности.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий ЧернецкийАркадий Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Свердловской области провел «круглый стол» на тему «Актуальные вопросы государственного управления в сфере архитектурной деятельности». Мероприятие прошло в формате видеоконференции.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы совершенствования законодательства, регулирующего архитектурную деятельность, в том числе, статус и полномочия главных архитекторов субъектов РФ и муниципальных образований.

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Аркадий Чернецкий отметил, что «круглый стол» является логическим продолжением ряда проведенных Комитетом мероприятий, которые были посвящены вопросам совершенствования статуса главного архитектора субъекта Российской Федерации и главного архитектора муниципального образования, проблематике развития малых городов и исторических поселений.

Председатель Совета Федерации и многие сенаторы неоднократно обращали внимание на необходимость улучшения архитектурного облика городов, подчеркнул парламентарий.

Он напомнил, что национальным проектом «Жилье и городская среда» поставлена задача увеличения объема жилищного строительства не менее чем до 120 миллионов квадратных метров в год. Для достижения этого показателя активно совершенствуется законодательство о градостроительной деятельности, сокращаются количество и сроки обязательных процедур в строительной сфере.

«Много усилий предпринято для того, чтобы процесс строительства занимал меньше времени. Однако новое строительство, в том числе жилищного фонда, не должно приводить к созданию однообразной и безликой массовой застройки», — подчеркнул законодатель.

В связи с этим, сенатор обозначил вопросы, имеет ли сегодня главный архитектор субъекта или муниципального образования реальную возможность влиять на принятие градостроительных решений, определяющих архитектурный облик города, каковы его место и роль в градостроительном процессе.

Аркадий Чернецкий проинформировал, что в рамках подготовки к «круглому столу» была получена информация из Министерства экономического развития РФ и Министерства строительства и ЖКХ России, а также единого института развития в жилищной сфере – АО «ДОМ.РФ». По представленным сведениям, в 81 субъекте Федерации введена должность главного архитектора и установлено его прямое подчинение высшему должностному лицу (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Федерации.

Самостоятельный орган в сфере архитектуры и градостроительства создан в 34 субъектах Федерации

Законодатель обратил внимание, что самостоятельный орган в сфере архитектуры и градостроительства создан в 34 субъектах Федерации. В 48 субъектах полномочиями в сфере архитектуры и градостроительства наделен орган исполнительной власти, также осуществляющий полномочия в иных сферах деятельности, в том числе в сфере строительства. «Таким образом, в большей части регионов существует предпосылка к тому, что отрасль архитектуры может стать элементом регулирования строительного рынка», — считает парламентарий.

По словам сенатора, в настоящее время Фондом «ДОМ.РФ» реализуется образовательная программа профессионального развития российских архитекторов «АРХИТЕКТОРЫ.РФ». По представленной информации, всего за время проведения программы обучение по ней прошли 202 финалиста более чем из 60 регионов России.

Среди проблем, накопившихся в регионах, которые приводят к безликой застройке, Аркадий Чернецкий указал на нацеленность строительной отрасли на минимизацию издержек и, как следствие, отсутствие у заказчика интереса для обеспечения качественного архитектурного облика объект. Застройщики ориентированы на «типовые проекты», что приводит иногда к деградации городской среды. Сенатор отметил отсутствие четкой регламентации работы главных архитекторов субъектов Федерации, главных архитекторов муниципальных образований, нехватку квалифицированных кадров в сфере архитектурной деятельности для работы в муниципальных образованиях и другие сложности.

Сенатор сообщил, что Минстроем России подготовлен законопроект, предусматривающий изменения в Градостроительный кодекс, которые позволят органам местного самоуправления устанавливать в правилах землепользования и застройки предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, определяющие внешний облик зданий, строений и сооружений. «Этот законопроект разработан во исполнение поручения Президента РФ о подготовке предложений по внесению в законодательство изменений. Документ предусматривает обязательное принятие при архитектурно-строительном проектировании и строительстве архитектурно-планировочных решений, обеспечивающих формирование современной качественной городской среды, сохранение и восстановление территорий исторических поселений», — пояснил Аркадий Чернецкий.

«Круглый стол» на тему «Актуальные вопросы государственного управления в сфере архитектурной деятельности»

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Андрей Шевченко иАркадий Чернецкий

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«Круглый стол» на тему «Актуальные вопросы государственного управления в сфере архитектурной деятельности»

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«Круглый стол» на тему «Актуальные вопросы государственного управления в сфере архитектурной деятельности»

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«Круглый стол» на тему «Актуальные вопросы государственного управления в сфере архитектурной деятельности»

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Сенатор также проинформировал, что архитектурным сообществом подготовлен и направлен в Минстрой России проект федерального закона, комплексно регулирующий отношения в сфере архитектурной деятельности. В законопроекте предлагается предусмотреть введение института аттестации архитекторов, создание консультативно-экспертных советов по архитектуре, градостроительству и экологии, положения о главных архитекторах субъектов Федерации и главных архитекторах муниципальных образований и многое другое.

Аркадий Чернецкий отметил, что в настоящее время на федеральном уровне отрегулировать конкретные требования к архитектурному облику объектов невозможно. «Речь должна идти о создании механизмов, инструментов, посредством которых на местах некачественные, неукрашающие облик города проекты будут отфильтровываться», — сказал он.

«Перед нами стоит конкретная задача по увеличению жилищного строительства, и решать ее нужно в отведенные для этого сроки. Поэтому новые законодательные решения не должны привести к созданию административных барьеров», — подчеркнул Аркадий Чернецкий.

В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко, ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Дмитрий Волков, заместитель директора Департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры РФ Николай Никифоров, заместитель генерального директора АО «ДОМ.РФ» Денис Филиппов, президент Российской академии архитектуры и строительных наук Дмитрий Швидковский, представители законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, общественных организаций, научного и экспертного сообщества.

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