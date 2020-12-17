Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина

Source: President of Russia – Kremlin

Прямую трансляцию ведут телеканалы «Россия 1», «Россия 24», «Первый канал», «НТВ», и «МИР», а также радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России». Сурдоперевод осуществляется в прямом эфире телеканала «Общественное телевидение России» (ОТР), а также на сайте ОТР (http://www.otr-online.ru/online/).

Представители федеральных и зарубежных СМИ работают в Москве, в Центре международной торговли. Кроме того, во всех федеральных округах для участия в пресс-конференции организованы специальные площадки, откуда свой вопрос смогут задать представители региональных СМИ.

Продолжает работу колл-центр, принимающий вопросы от граждан. Свой вопрос можно задать на сайте https://moskva-putinu.ru или через мобильное приложение «Москва-Путину».

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