Source: Russia Federal Space

#ИСС Решетнева#ВУЗПРОМЭКСПО17.12.2020 14:33

ИСС на национальной выставке «ВУЗПРОМЭКСПО-2020»

Три инновационные разработки компании «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») были представлены на VII ежегодной национальной выставке «ВУЗПРОМЭКСПО-2020». На форуме, организованной под патронажем Правительства РФ, демонстрируются результаты кооперации науки и промышленности в области создания высокотехнологичных производств.

Компания ИСС приняла в нём участие заочно, предоставив видеоролик об итогах реализации трёх научных проектов. Один из них — земная станция для обеспечения спутниковой связью труднодоступных северных и арктических территорий. Она отличается возможностью функционирования в диапазоне Ka/Q и способна работать в суровых климатических условиях.

Второй проект — ориентированный на работу в высоких частотах наземный углепластиковый рефлектор диаметром 11 метров. По сравнению с аналогами, созданными из других материалов, конструкция обладает лучшими прочностными и точностными характеристиками, а также имеет меньшую массу. Третьим проектом, представленным ИСС на «ВУЗПРОМЭКСПО», стал электронасосный агрегат повышенной мощности для использования в системе терморегулирования космического аппарата.

Проекты реализуются при поддержке Министерства науки и высшего образования России в рамках Постановления Правительства РФ № 218 в кооперации с Сибирским федеральным университетом, Сибирским государственным университетом науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнёва и Балтийским государственным технологическим университетом «ВОЕНМЕХ» имени Д. Ф. Устинова, а также с участием научных организаций РАН.

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