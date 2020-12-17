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Роскосмос. Итоговый «Космохакатон – 2020» – Новости – Госкорпорация «Роскосмос»

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#Роскосмос#Главное#Космохакатон

17.12.2020 09:18

Итоговый «Космохакатон – 2020»

Подведены итоги всероссийского конкурса «Космохакатон — 2020», проводимого в рамках реализации проекта «Успех каждого ребенка» Национального проекта «Образование» при поддержке Госкорпорации «Роскосмос». Основной его целью стало приобретение учащимися дополнительных профессиональных компетенций для реализации творческого потенциала и знаний в проектной деятельности космической направленности.

Участниками конкурса выступили команды школьников от 3 до 6 человек со всех регионов России в возрасте от 12 до 17 лет. В рамках мероприятия участникам онлайн-хакатона предстояло за два дня решить проектные задачи в сфере астронавигации, проектирования полезной нагрузки космических аппаратов формата CubeSat и конструкции жидкостных ракетных двигателей. Программа Космохакатона сопровождалась лекциями и консультациями экспертов. Всего в Космохакатоне приняло участие 26 команд из 15 регионов России.

По итогам конкурса поздравляем победителей, призеров и участников:

по направлению «Ракетостроение» 1 место заняла команда «Эверест» (Красноярский край), 2 место — команда «RG_Cosmo» (Ростовская область), 3 место — команда «Недетские инициативы» (Калининградская область);

по направлению «Космические аппараты» в старшей возрастной группы 1 место присуждено команде «Космоквантум 26» (Ставропольский край), 2 место — команде «Инжинириум» (Москва), 3 место — команде из Амурской области. В младшей возрастной группе по направлению «Космические аппараты» 1 место заняла команда «Магний» (Московская область), 2 место — команда «Парабола бесконечности» (Московская область), 3 место — команда «На старт!» (Москва).

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