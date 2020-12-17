К. Долгов провел «круглый стол» на тему «Состояние и перспективы развития лесоперерабатывающей отрасли РФ»

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие состоялось в режиме видеоконференции.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов ДолговКонстантин Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области в режиме видеоконференции провел «круглый стол» на тему «Состояние и перспективы развития лесоперерабатывающей отрасли Российской Федерации».

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В заседании приняли участие председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Иван Абрамов, АбрамовИван Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Амурской области заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Александр Панфилов, директор Фонда развития промышленности Роман Петруца, вице-президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России Андрей Фролов, представители Министерства промышленности и торговли РФ, региональных исполнительных и законодательных органов власти, эксперты.

Константин Долгов отметил, что лесопромышленный комплекс многих регионов является одним из важнейших секторов экономики. Деятельность его предприятий обеспечивает стабильное поступление налоговых и неналоговых платежей в бюджетную систему регионов.

Для развития лесного комплекса очень важно создание целлюлозного производства, которое может обеспечить рациональное использование имеющегося сырья и увеличение экспорта готовой продукции

«В условиях запрета на экспорт необработанной древесины необходимо организовать дополнительно переработку ежегодно нескольких миллионов кубометров необработанного сырья. Необходим комплексный подход к развитию лесопереработки. Для развития лесного комплекса очень важно создание целлюлозного производства, которое может обеспечить рациональное использование имеющегося сырья и увеличение экспорта готовой продукции. В последние тридцать лет целлюлозно-бумажные комбинаты в России вообще не строились. Чтобы построить ЦБК, нужны серьезные инвестиции, от полутора до двух миллиардов долларов», — сказал Константин Долгов.

Сенатор затронул тему обеспечения сырьем мебельных производств. «Существует запрос, в том числе это было озвучено на заседании Совета Федерации, на основное сырье таких производств – плиты ЛДСП, которые на сегодняшний день в силу разных причин для многих мебельных производств фактически находятся в дефиците».

Константин Долгов отметил, что на отрицательную динамику производственных показателей лесоперерабатывающей отрасли оказали влияние факторы, обусловленные коронавирусной инфекцией. Лесоперерабатывающие предприятия отмечают, что в условиях ухудшения экономической ситуации получение кредита влечет за собой риски невыполнения организациями кредитных обязательств. В связи с этим количество предприятий, готовых к получению кредита, может сократиться. При этом сокращение экспорта может быть вызвано снижением спроса за рубежом на российскую продукцию лесопереработки. Это требует от федеральных органов исполнительной власти проработки различных сценариев и оперативной корректировки механизмов поддержки отрасли.

«Также следует учитывать, что не во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные фонды развития промышленности и в современных условиях финансовые ресурсы регионов ограничены. Поэтому необходима выработка наиболее значимых направлений поддержки лесопромышленного комплекса», — сказал Константин Долгов.

«Круглый стол» на тему «Состояние и перспективы развития лесоперерабатывающей отрасли Российской Федерации»

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Константин Долгов

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«Круглый стол» на тему «Состояние и перспективы развития лесоперерабатывающей отрасли Российской Федерации»

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Алексей Майоров

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Алексей Майоров, Константин Долгов и Иван Абрамов

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«Круглый стол» на тему «Состояние и перспективы развития лесоперерабатывающей отрасли Российской Федерации»

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Иван Абрамов

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Алексей Майоров и Константин Долгов

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«Круглый стол» на тему «Состояние и перспективы развития лесоперерабатывающей отрасли Российской Федерации»

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Константин Долгов и Иван Абрамов

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Сенатор проинформировал о предложениях регионов по запуску механизмов глубокой деревообработки. В частности, предлагается разработать программы льготного кредитования или компенсации процентной ставки по кредитам, софинансирования федеральным и региональными фондами развития промышленности затрат предприятий на закупку и внедрения нового деревообрабатывающего оборудования для использования отходов деревообработки. Одно из предложений – выработать механизм субсидирования железнодорожных перевозок древесины при поставке ее на российские лесоперерабатывающие предприятия.

Алексей Майоров затронул тему подготовки законодательных инициатив в этой сфере. «Совет Федерации всегда держал на особом контроле вопросы лесопромышленного комплекса». Он сообщил, что готовится законодательная инициатива о создании принципиально новой системы прослеживаемости в лесной отрасли. Это позволит эффективно бороться с незаконными рубками и обеспечить сырьем отечественных производителей.

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