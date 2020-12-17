М. Львова-Белова: Нужно вводить дополнительные меры поддержки работодателей, берущих на работу людей с инвалидностью

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в онлайн-форуме «Доступная среда и туризм».

Член Комитета СФ по социальной политике Мария Львова-Белова Львова-БеловаМария Алексеевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Пензенской области приняла участие в онлайн-форуме «Доступная среда и туризм». Мероприятие состоялось при поддержке Федерального агентства по туризму и Корпорации «Синергия».

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В форуме приняли участие представители федеральных органов государственной власти, общественных организаций, волонтерского движения и социального предпринимательства. Они обсудили актуальные вопросы инклюзивной сферы: маршруты доступного туризма, интерактивные проекты и объекты инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями.

Присутствие в команде сотрудников с особенностями развития не только укрепит культуру равенства, но и повысит качество универсального дизайна в отелях, ресторанах и прочих местах отдыха

Мария Львова-Белова в своем выступлении рассказала о трудоустройстве людей с инвалидностью в туристическом бизнесе. «Присутствие в команде сотрудников с особенностями развития не только укрепит культуру равенства, но и повысит качество универсального дизайна в отелях, ресторанах и прочих местах отдыха», — отметила сенатор.

После окончания пандемии в сфере туризма и гостеприимства может возникнуть необходимость в привлечении новых сотрудников, и люди с инвалидностью имеют все шансы претендовать на эти рабочие места и быть конкурентоспособными, считает парламентарий.

По словам Марии Львовой-Беловой, сегодня это направление – один из новых приоритетов социальной политики.

«Безусловно, существует немало барьеров при найме на работу человека с особенностями развития. Это и отсутствие доступной среды — пандусов, специальных подъемников. Свою роль играет наличие других кандидатов, а также недостаток подготовки и образования у людей с инвалидностью. Кроме того, некоторые клиенты не желают видеть на отдыхе человека на коляске. Хотя сегодня ситуация меняется в лучшую сторону», — сказала сенатор.

По ее мнению, существует ряд профессий, которые могут освоить люди с ограниченными возможностями. Например, они могут стать сотрудниками клининговых служб и call-центров, администраторами гостиниц, официантами, барменами, SMM-специалистами, гидами и т. д.

«Необходимо продвигать идею социально ответственного бизнеса и вводить дополнительные меры поддержки работодателей, берущих на работу людей с инвалидностью. И, конечно, нужно совершенствовать законодательство в этой сфере», — подчеркнула Мария Львова-Белова.

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