Олег Матыцин встретился с тренерами команд, которые победили на VII Всероссийской летней Универсиаде 2020 года

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 17 декабря, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин провёл встречу с тренерами команд, которые победили в общекомандном первенстве на VII Всероссийской летней Универсиаде 2020 года.

В ходе встречи обсуждались актуальные проблемы развития студенческого спорта, в частности повышение эффективности подготовки вузовских спортсменов к российским и международным Универсиадам. Министр выразил благодарность тренерам сборных высших учебных заведений России, труд которых открывает молодым спортсменам дорогу к победным вершинам.

«Тренеры играют ключевую роль в сфере физической культуры и спорта. И я рад поблагодарить их за каждодневный и упорный труд, – сказал Олег Матыцин. – Открытый диалог – это часть политики и философии Министерства спорта. Сегодня на встрече присутствуют руководители студенческих спортивных лиг. Мы обсудили насущные проблемы и задачи, которые нам предстоит решить в будущем, каким образом сделать сообщество не только спортивным, но и образовательным. Надеюсь, в ближайшее время состоится разговор с участием руководителей Министерства науки и высшего образования и Министерства просвещения, ректоров, чтобы нам продолжать развивать студенческий спорт в единой команде. Студенческий спорт – это часть национальной системы физической культуры и спорта в России».

Олег Матыцин вручил благодарственные письма тренерам, представляющим Поволжскую государственную академию физической культуры, спорта и туризма, Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, Уральский государственный университет путей сообщения, Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта (Санкт-Петербург), Уральский государственный университет физической культуры, Дагестанский государственный педагогический университет, Южно-Уральский государственный университет и Уральский государственный горный университет.

VII Всероссийская летняя Универсиада 2020 года прошла с 26 сентября по 18 октября в Екатеринбурге. Были проведены соревнования по 13 видам спорта: бадминтону, боксу, волейболу, гандболу, дзюдо, лёгкой атлетике, настольному теннису, плаванию, регби-7, самбо, спортивному ориентированию, тхэквондо и шахматам. Всего в столицу Урала приехали около трёх тысяч спортсменов, тренеров и судей. Успешное проведение этого крупного спортивного мероприятия стало первым этапом подготовки к XXXII Всемирным летним студенческим играм ФИСУ 2023 года, которые также примет Екатеринбург.

Среди субъектов Российской Федерации в общекомандном первенстве Универсиады первое место заняла команда Краснодарского края, второе – Свердловская область, третье – Республика Татарстан. Среди вузов первая тройка выглядит так: Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, Сибирский государственный университет физической культуры и спорта.

«Здорово, что Универсиада состоялась. Министерство спорта оказывало всяческое содействие проведению этого значимого события. Нужно сказать слова благодарности в адрес ректоров университетов и регионов, которые в непростое время отправили своих студентов на соревнования. Студенчество было практически переведено на дистанционный режим работы, но спортивный формат всё же сохранился. Для всех это было очень важно», – отметил Олег Матыцин.

Во встрече также приняли участие заместитель Министра спорта Российской Федерации Марина Томилова, президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов, директор Федерального центра подготовки спортивного резерва Кадрия Ахмерова, представители студенческих спортивных лиг.

Фото: Олег Лазарев

Пресс-служба Минспорта России

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