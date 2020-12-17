Source: Russia Federal Space
#Роскосмос#Главное#РКС#НЦ ОМЗ#ДЗЗ#Орбитальные группировки17.12.2020 12:12
Продолжается мониторинг ЧС на планете
Российская группировка спутников дистанционного зондирования Земли продолжает оперативный мониторинг чрезвычайных ситуаций на Земле. В период с 10 по 17 декабря 2020 года в Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий переданы данные в объеме более 408 тысяч квадратных километров, а в Международную Хартию по космосу и крупным катастрофам — около 352 тысяч квадратных километров.
Так, за эту неделю проводился мониторинг следующих чрезвычайных ситуаций по заявкам МЧС России:
Обстановка в устье реки Бурея в Хабаровском крае;
обстановка в Кабардино-Балкарской Республике;
обстановка в Азербайджане;
ледовая обстановка в Свердловской и Новосибирской областях;
сход лавины на Военно-Грузинской дороге.
В это же время в интересах Международной Хартии по космосу и крупным катастрофам осуществлен мониторинг следующих чрезвычайных ситуаций:
Последствия прохождения урагана в Колумбии;
наводнение в Индии и Шри-Ланке;
последствия оползня в Мексике;
последствия урагана и наводнения в Республике Фиджи.
На основе сообщений СМИ о природных и техногенных катастрофах по всему миру была запланирована космическая съемка мониторинга природных пожаров в Австралии. Госкорпорация «Роскосмос» поддерживает оперативное взаимодействие с МЧС России для своевременного реагирования на возникновение паводковой и пожароопасной ситуации и осуществления космического мониторинга пострадавших территорий.